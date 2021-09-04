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共同守護海洋 提案就有機會獲補助50萬

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
海保署110年在地守護團隊-桃園石滬協會，平日巡護海岸並修護石滬。圖／海保署提供
海保署110年在地守護團隊-桃園石滬協會，平日巡護海岸並修護石滬。圖／海保署提供

海洋保育署推動「海洋保育在地守護計畫」3年，透過提案激發在地民團集結力量投入海洋保育工作，第3屆徵件活動開跑，每案最高補助50萬，鼓勵有志者參與。

海保署表示，這次徵件以「生態系統復育」、「海洋公民科學」、「友善釣魚行動」、「海洋保育推廣」及「潔淨海洋行動」五大主題，響應並實踐海洋保育理念的政府立案社、財團法人、組織或社區發展協會等團體，都可提案，海保署規畫在111年度擴大辦理。

海保署即日起至10月15日前徵件，對海洋保育充滿使命與熱情的團體，可撰寫計畫書提案，共同推動海洋保育工作。限期內將提案計畫書及組織證明文件寄送到海保署，就有機會獲得補助。

110年度補助單位的相關資料可上臉書搜尋「海洋保育-里海守護聯盟」臉書社團，查閱相關團體執行的計畫內容。

海保署110年在地守護團隊-花蓮海洋生態保育協會，進行竹欉礁軟絲復育工作。圖／海保署提供
海保署110年在地守護團隊-花蓮海洋生態保育協會，進行竹欉礁軟絲復育工作。圖／海保署提供

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