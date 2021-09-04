快訊

貘法少女命名大戰結果出爐！「貘花豆」最終勝出

帕運羽球／方振宇4強賽惜敗 下午3點與印尼選手爭銅

本土+0、現抵570元！立榮假期「我清零」 取消免扣費

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
立榮假期推出「安心起步走」雙重優惠專案。圖／長汎旅行社提供
立榮假期推出「安心起步走」雙重優惠專案。圖／長汎旅行社提供

本土疫情趨緩，不少民眾想出門旅行，又擔心疫情變化，立榮假期及長汎旅行社為此特別推出「安心起步走」專案，凡於9月30日前預訂行程，只要在出發前8天提出取消，通通免扣手續費；另外，若於官方宣布本土零確診當日，還可輸入折扣碼UNI570 (UNI代表立榮航空，570代表我清零)，即可立刻折抵570元，一起為「清零」集氣。

立榮假期「安心起步走」雙重優惠專案，適用於澎湖福朋喜來登酒店、金門IN99精緻旅館、馬祖天后會館，以及台東娜路彎系列等60多間指定住宿。

第一重優惠除享有「出發8天前，取消行程免扣手續費」外，還有旅宿業者加碼送下午茶或餐券買一送一等驚喜活動。第二重則推出「本土+0，現折570元」的快閃優惠，只要官方公告本土零確診後，當日下午15:00~23:59，至立榮假期官方網站訂購機加酒行程，輸入UNI570，即享單筆訂單現折570元的優惠。

看好自由行，立榮假期也邀集業者一起強化防疫措施，除了立榮航空班機全面落實防疫政策外，也要求搭配的旅宿業者嚴格把關。立榮假期總代理長汎旅行社表示，隨著疫情趨穩，近期查找國內旅遊的旅客也增多，但瀏覽多成行少，主因是擔心臨時取消行程產生額外的手續費，此次推出的「安心起步走」活動，正好可一次解決旅客的痛點。

立榮假期集結國內航點及優質旅宿，可即時掌握機位與訂房的狀況，並能依據旅客需求搜出最划算的機+酒價格，「即訂即開」可省去等候人工回覆的時間，並可搭配一站式服務，自由選擇租車自駕或包車旅遊。

相關行程請可查立榮假期官網：https://www.uniairholidays.com/，或向各大經銷旅行社洽詢。

疫情 旅行社

延伸閱讀

機師回苗栗探親 專案匡列「接觸者的接觸者」 增至55人

墾丁旅遊回溫 飯店業推大型重機友善住宿專案搶商機

雄獅、可樂看好國旅需求 攻補貼商機

士林分署強力執行滯欠防疫罰鍰專案 不忘助弱勢

相關新聞

破解健康迷思／黑咖啡+運動 才有減重效果

Q：喝咖啡可以減肥嗎？什麼時機喝最好？喝哪一種咖啡減重效果最佳？不喝咖啡改喝茶也可以減脂嗎？

限量50組！萬豪6家飯店合推「微醺酒食包」團圓夜靠它

中秋佳節不只烤肉，也可以賞月飲酒配美食，萬豪國際集團「饗聚萬豪美食月」推出第三波活動，旗下6家品牌飯店聯手推出「酒食微醺...

疫情期間「怕染疫」 腦中風回診率降3成、恐增復發風險

新冠肺炎疫情讓國人不敢進出醫院，身體不舒服先「忍」再說。台大醫院腦中風中心加護病房主任、神經部主治醫師鄭建興表示，疫情爆...

今起至下周一水氣多 氣象局：關注低壓強度和路徑發展

中央氣象局預報員李孟軒說，今天天氣跟昨天類似，各地大多多雲到晴天氣為主，還是要注意午後雷陣雨發展，預估午後雷陣雨會持續到...

共同守護海洋 提案就有機會獲補助50萬

海洋保育署推動「海洋保育在地守護計畫」3年，透過提案激發在地民團集結力量投入海洋保育工作，第3屆徵件活動開跑，每案最高補...

嘉義鐵路高架化挖到2500年前遺骸 7日將出土

嘉義市鐵路高架化進度已3成多，鐵道局半年多前有驚人發現，挖到2具遺骸，初判是2500年前的先人，遺骸將在7日出土，委託台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。