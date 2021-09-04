本土+0、現抵570元！立榮假期「我清零」 取消免扣費

本土疫情趨緩，不少民眾想出門旅行，又擔心疫情變化，立榮假期及長汎旅行社為此特別推出「安心起步走」專案，凡於9月30日前預訂行程，只要在出發前8天提出取消，通通免扣手續費；另外，若於官方宣布本土零確診當日，還可輸入折扣碼UNI570 (UNI代表立榮航空，570代表我清零)，即可立刻折抵570元，一起為「清零」集氣。

立榮假期「安心起步走」雙重優惠專案，適用於澎湖福朋喜來登酒店、金門IN99精緻旅館、馬祖天后會館，以及台東娜路彎系列等60多間指定住宿。

第一重優惠除享有「出發8天前，取消行程免扣手續費」外，還有旅宿業者加碼送下午茶或餐券買一送一等驚喜活動。第二重則推出「本土+0，現折570元」的快閃優惠，只要官方公告本土零確診後，當日下午15:00~23:59，至立榮假期官方網站訂購機加酒行程，輸入UNI570，即享單筆訂單現折570元的優惠。

看好自由行，立榮假期也邀集業者一起強化防疫措施，除了立榮航空班機全面落實防疫政策外，也要求搭配的旅宿業者嚴格把關。立榮假期總代理長汎旅行社表示，隨著疫情趨穩，近期查找國內旅遊的旅客也增多，但瀏覽多成行少，主因是擔心臨時取消行程產生額外的手續費，此次推出的「安心起步走」活動，正好可一次解決旅客的痛點。

立榮假期集結國內航點及優質旅宿，可即時掌握機位與訂房的狀況，並能依據旅客需求搜出最划算的機+酒價格，「即訂即開」可省去等候人工回覆的時間，並可搭配一站式服務，自由選擇租車自駕或包車旅遊。

相關行程請可查立榮假期官網：https://www.uniairholidays.com/，或向各大經銷旅行社洽詢。