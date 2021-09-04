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因疫情大鬧血荒 台東捐血站睽違3年再下鄉採血

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東捐血站因疫情大鬧血荒，睽違3年再下鄉採血。記者施鴻基／攝影
台東捐血站因疫情大鬧血荒，睽違3年再下鄉採血。記者施鴻基／攝影

去年迄今受新冠肺炎疫情影響，民眾捐血大跌8成以上，即使疫情警戒降至二級，仍無法吸引民眾挽袖捐血。高雄捐血中心台東捐血站原本從2018年起停止到各鄉鎮募血，但如今每月短缺約450袋，都需依賴高雄中心補足，決定重新到各鄉鎮辦捐血。

高雄捐血中心血量庫存標示，除了AB型血液庫有7天以上存量，其他如A、B、O型血庫存都不足7天，嚴重偏低。

台東捐血站長江宜勳說，疫情影響太久，中央流行疫情指揮中心要求國人保持社交距離等要求，都難免影響民眾捐血，因為民眾會覺得不方面，也擔心外出染疫，部分社團曾辦捐血活動，但民眾響應都只有往年一半左右。

「捐血時防疫也是第一優先」江宜勳說，下周起將陸續規畫在池上、成功和關山募血，6日上午9點30由池上國際同濟會在「全家池上車站店」旁、7日上午9點起成功鎮「廣天宮」在廟前廣場、8日上午9點「新乾坤米廠」等單位在關山夜市廣場辦理，打血活動都到下午4點。

捐血者可獲得東方明珠肉鬆和四季好米1公斤。江宜勳表示，滿17歲即可捐血，每2個月可捐250毫升，滿3個月即可捐500毫升。

關山場活動策畫人羅心吟說，以往捐血站定期下鄉採血，讓各鄉鎮有心捐血人很方便，後來回歸市區造成不便，除非剛好到台東市，否則很少人會花2個多小時往返捐血。

台東捐血站因疫情大鬧血荒，睽違3年再下鄉採血。記者施鴻基／攝影
台東捐血站因疫情大鬧血荒，睽違3年再下鄉採血。記者施鴻基／攝影

捐血中心 疫情 台東

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