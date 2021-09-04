強化二級！竹市風箏節今明仍登場 南寮2路段封閉交管

2021新竹國際風箏節今天起一連2天在新竹漁港登場，因應防疫，活動會場祭出人流管制措施，並要求民眾戶外全程戴口罩、禁止變走邊吃等，市府交通處今天早上10點也將啟動交通管制，新港路與新港三路封閉禁止通行，提醒用路人多加注意配合。

市府交通處指出，今天與明天一連2天的早上10點到晚上9點將在漁港部分路段進行管制，包含新港路道路封閉、新港三路（新港路至新港四路）道路封閉。

風箏節活動地點鄰近魚麟天梯、波光市集，預期將吸引許多遊客前往新竹漁港，漁港停車位有限，市府建議民眾多加利用新港南路停車場（P3）再步行前往，可由台68快速道路、東大路及台15西濱路行經天府路前往新港南路停車場，民眾停車後，依導引指標步行約12分鐘即可抵達活動會場。