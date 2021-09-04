提升車輛安全 台鐵加強執行ATP精進、落實區間車檢修

為提升車輛營運安全，台鐵局說，針對ATP車載系統故障問題，已成立ATP改善專案小組，並經多次會商討論，於8月底研商提出ATP改善精進作業方案。台鐵也指示彰化機務段，落實EMU500型通勤電聯車（區間車）牽引馬達齒輪箱檢修改善作業。

ATP是台鐵最主要行車保安設備之一，防止ATP故障及異常，一直以來都是機務維修重點工作，配合限速備援系統預計於10月底啟用，未來ATP發生故障，列車行駛速度將被限制在60公里/小時以下，故ATP系統妥善率的有效提升，更為重要。

為此，台鐵說，與高雄科技大學鐵道技術研究中心依據今年7月所簽訂的MOU，由副局長馮輝昇督導協力合作推動ATP改善精進作為方案。

台鐵說，為實際了解改善作業實際執行情形，馮輝昇副局長昨特地至彰化機務段檢修現場進行視察，除聽取簡報及實地勘察外，亦隨後召開檢討改善會議。

台鐵說，視察的彰化機務段為精進方案之示範單位，該段於平日維養工作中，將精進改善措施導入，包括全列車ATP設備相關傳輸單元組件檢查，USB插座全數換新、資料儲存方式優化作業、BTM傳輸模組防水處理等措施，並於日前邀集其他廠、段進行觀摩交流討論。預期將可有效降低ATP故障及異常事件，提高系統妥善率，增進行車安全。

此外，台鐵說，EMU500型通勤電聯車為現行台鐵區間車營運的主力車輛，近期發生兩件因齒輪箱漏油造成冒煙的事故，十分重視，彰化機務段為EMU500型通勤電聯車主要配置車輛段之一，馮輝昇於視察行程中特別關切馬達軸承檢查及齒輪箱拆裝檢修作業標準作業程序與正確施工方式落實，視察過程中鉅細靡遺的詢問及討論維修作業細節，並提出多項可持續努力方向的建議。