墾丁旅遊回溫 飯店業推大型重機友善住宿專案搶商機

疫情趨緩，各業全力振興經濟，近4個月來旗下兩家飯店營收約減少3600萬的高雄漢王洲際飯店總裁林富男，攜手國內各大旅行社首推「大型重機友善住宿專案」勵精圖治，以跨業整合模式力拚復甦。

獲電視劇「斯卡羅」熱映效應，墾丁旅遊八月中旬以來逐見回溫，墾丁天鵝湖飯店順勢與國內11家旅行社簽約，合力推出「大型重機友善住宿專案」，平日每房2200元起，還加送限量版Taiwan First防水防塵防曬牛津布車罩，讓不少重機車友心動。

林富男表示，重機騎士平日愛於城市與鄉間漫遊，尤其喜歡馳騁欣賞恆春半島的山海公路景致，但疫情升高警戒以來大受束縛，大家都快悶壞了。現在疫情趨緩車友開始出遊，但重機騎士們愛車的程度有一定「潔癖」，要求住宿時重機停放要緊臨住房，車位需獨立且平坦，墾丁天鵝湖villa飯店都是獨棟別墅，停車空間也恰能滿足重機車友需求。

哈雷機車全台榮譽總會長劉明松及台北市旅行同業公會候任理事長、同時也是鼎運旅行社董事長陳怡璇都能認為，墾丁天鵝湖villa飯店讀懂騎士們的住宿需求，未來會列入車隊打卡點，當成車友墾丁的驛站。