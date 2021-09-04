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墾丁旅遊回溫 飯店業推大型重機友善住宿專案搶商機

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
墾丁天鵝湖飯店與國內11家知名旅行社攜手，採跨業合作模式推出「大型重機友善住宿專案」，力拚疫後旅遊市場復振。記者王昭月／攝影
墾丁天鵝湖飯店與國內11家知名旅行社攜手，採跨業合作模式推出「大型重機友善住宿專案」，力拚疫後旅遊市場復振。記者王昭月／攝影

疫情趨緩，各業全力振興經濟，近4個月來旗下兩家飯店營收約減少3600萬的高雄漢王洲際飯店總裁林富男，攜手國內各大旅行社首推「大型重機友善住宿專案」勵精圖治，以跨業整合模式力拚復甦。

獲電視劇「斯卡羅」熱映效應，墾丁旅遊八月中旬以來逐見回溫，墾丁天鵝湖飯店順勢與國內11家旅行社簽約，合力推出「大型重機友善住宿專案」，平日每房2200元起，還加送限量版Taiwan First防水防塵防曬牛津布車罩，讓不少重機車友心動。

林富男表示，重機騎士平日愛於城市與鄉間漫遊，尤其喜歡馳騁欣賞恆春半島的山海公路景致，但疫情升高警戒以來大受束縛，大家都快悶壞了。現在疫情趨緩車友開始出遊，但重機騎士們愛車的程度有一定「潔癖」，要求住宿時重機停放要緊臨住房，車位需獨立且平坦，墾丁天鵝湖villa飯店都是獨棟別墅，停車空間也恰能滿足重機車友需求。

哈雷機車全台榮譽總會長劉明松及台北市旅行同業公會候任理事長、同時也是鼎運旅行社董事長陳怡璇都能認為，墾丁天鵝湖villa飯店讀懂騎士們的住宿需求，未來會列入車隊打卡點，當成車友墾丁的驛站。

林富男3日與來自北、中、南、東11家旅行業簽訂專案包銷契約，年度包銷上看3000套，以「分享、分利、分紅」的合作原則打團體戰，他信心十足地表示，全台約20萬重機族，商機可為。台灣觀巴協會理事長張龍麟說，近日他到台東，發現住宿人潮又回流，十分看好疫後的旅遊商機。發起重機友善專案跨業整合包銷模式的中華兩岸企業發展聯合總會總會長、飛行家旅行社董事長黃淑霞表示，只有戰略團結，才能迎向未來。

獲電視劇「斯卡羅」熱映效應，墾丁天鵝湖飯店順勢推出「大型重機友善住宿專案」，獲車友青睞 。記者王昭月／攝影
獲電視劇「斯卡羅」熱映效應，墾丁天鵝湖飯店順勢推出「大型重機友善住宿專案」，獲車友青睞 。記者王昭月／攝影

重機 墾丁 旅行社

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