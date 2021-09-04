最近會有颱風嗎？ 吳德榮：熱帶擾動再觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一太平洋高壓偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今天北部23至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。

吳德榮說，下周二至周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。下周五太平洋高壓再減弱，水氣增多，對流增強，降雨範圍亦擴大，但與熱帶擾動的動向有關，需再觀察。

吳德榮說，各國模式模擬，下周菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬結果很分歧。

他表示，美國模式(GFS)模擬10日20時熱帶擾動略往西調整，通過宮古島附近，將向北北西轉北大迴轉。歐洲系集模式(ENS)10日20時模擬風力能達到8級的機率雖已略調高，但仍偏低；台灣南部至巴士海峽機率最高，但也僅略提高到10%至20%之間，意謂另有80%至90%的機率，無法發展至8級風的強度。顯示出7天後的模擬位置，從宮古島至呂宋島機率皆存在；構成威脅的關鍵，在於能否順利發展成颱風，或者是熱帶性低壓，甚或更弱，模式還會持續調整，需繼續觀察。