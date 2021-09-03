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北市失智症照護嘉年華周六登場 體驗資源闖三關抽好禮

聯合報 / 吳貞瑩
110年臺北市失智症照護成果發表會9月4日登場，2時-3時於元氣網粉絲團直播。 元氣網粉絲團https://www.facebook.com/healthudn/
110年臺北市失智症照護成果發表會9月4日登場，2時-3時於元氣網粉絲團直播。 元氣網粉絲團https://www.facebook.com/healthudn/

台灣已邁入高齡社會，但高齡社會下隱藏的失智、失能風險成為一大隱憂。截至110年7月，臺北市人口數2,562,738人，其中65歲以上老人人口數已達499,697人，占總人口數的19.5%，提早進入超高齡社會。

台北市政府衛生局以「智立生活 臺北憶起幸福」為主題，揭開九月國際失智症月宣傳活動，周六（9月4日）於台北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，擔任失智照護大使的熊讚現身，邀請由失智者、照顧者及志工組成的小烏詩班獻唱開場，並首映「看見失智者的可能」影片。兩位失智者個案故事真情流露，分享如何透過失智照護資源自立生活，照顧者林宜瑾更將走出螢幕，公開5年以來透過課程以及家人間如何為母親創造參與感，讓失智者楊女士維持在輕度失智階段。

台北榮總神經內科王培寧醫師呼籲民眾，要發掘失智者的長處，並鼓勵他們去做，相信失智者的生活品質可以愈來愈好，自立生活，翻轉社會對失智症的刻板印象。

台北市失智照護資源豐富，為了讓市民了解失智照護資源有哪些？如何選擇居家附近的課程、活動？嘉年華活動現場共有12區失智共同照護中心攤位展示特色資源，包括失智走失指紋捺印、桌遊活動體驗、互動問答等，歡迎民眾到現場體驗。此外，現場還有45家失智社區服務據點為失智者與家屬提供的課程、活動集錦，佈置成臺北市失智照護資源海報展，讓民眾評估挑選適合的據點和服務。

此次成果發表會由台北市政府各局處代表親至現場共襄盛舉，為共同守護疫情，各區共照中心、健康服務中心、老人服務中心等服務單位將以視訊會議軟體，同步參與行動呼籲儀式，傳達疫情期間各服務單位持續以視訊等形式關心失智者和照顧者。

「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動將分兩階段進行，成果發表會將於9月4日下午2時舉辦，因配合防疫作業，民眾可上網搜尋元氣網粉絲團觀看直播；嘉年華活動於下午3時至5時開放民眾入場，完成三項闖關活動者還有機會抽中各項精美禮品，歡迎把握機會至臺北車站新光大樓前廣場免費入場體驗。

＊110年臺北市失智症照護成果發表會

直播時間：9月4日下午2時至3時

直播網址：元氣網粉絲團https://www.facebook.com/healthudn/

＊嘉年華活動

活動時間：9月4日下午3時至5時

活動地點：臺北車站新光大樓前廣場（臺北市中正區忠孝西路一段66號）

失智症 北市 直播

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