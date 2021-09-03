機師PCR未出爐就趴趴走 疫調人員初步認定違規

長榮航空機師確診事件，桃園市長鄭文燦今天下午開直播說明處理經過，有網友質疑機師（案16120）8月28日就發病，為何拖到現在才公告，小孩（16122）也沒隔離？對此，桃園市新聞處長詹賀舜表示，機師和小孩都是昨天深夜PCR檢測才確診，只是疫調時回推其發病日是8月28日。

另外，有網友質疑機師回國不是需要檢疫隔離？詹賀舜表示，機師檢疫隔離規定由民航局負責管理，管理方式也會因為接種疫苗情形、長短途飛行而有所不同，是否構成違規，得視民航局如何認定。

據了解，該名機師返國後雖有做PCR檢測，但他在PCR結果出爐前就有長途移動情況，且有與家人以外成員聚會情形，疫調人員初步已認定他違反機組員的加強自主管理防疫規範。但桃園市衛生局表示，目前以防疫優先，是否構成違規，或者違反傳染病防治法，都有待調查釐清。