孩子開學後分離焦慮難解 臨床心理師傳授撇步

本週開學日，許多小一新生在校門口大哭，令父母傷透腦筋。臨床心理師建議父母利用週末帶孩子到學校散步、玩藏寶遊戲，或將自己的小東西留給孩子保管，都能讓孩子更有安全感。

孩子的分離焦慮是每個父母都可能面臨的必修課，臨床心理師陳品皓近期在新書「弄懂6~12歲孩子的內心x情緒x行為問題」中解析孩子分離焦慮原因，也分享解決之道。

陳品皓解釋，孩子之所以會有分離焦慮，主要是過度擔心父母安危、害怕獨處時不安全或不想和家人分開，一分開就感到緊張、焦慮或哭個不停，甚至可能持續很久都無法改善。

實際上，分離焦慮是可以療癒的，目前雖然沒有特定的藥物，但仍然可以透過透過心理治療或家長、導師共同合作來改善分離焦慮。

陳品皓說，當父母不瞭解孩子遇到分離焦慮的困擾時，很容易把孩子的行為視為對父母的操控，甚至責備孩子，但可能因此增加孩子心理壓力，建議父母在孩子因焦慮出現不恰當行為時，務必保持冷靜。

陳品皓表示，「對學校不熟悉」是很多孩子分離焦慮的主因之一，不妨利用週末帶孩子去學校運動、散步，甚至先藏一個小道具在學校裡，提供簡單的提示讓孩子進行尋寶遊戲，在找尋的過程中，學校就變成帶來開心的場所。

如果孩子在家中也有同樣的分離焦慮時，父母可以利用分階段、漸進式的方式幫助孩子改善，例如先練習待在房間裡但開著門，並慢慢改為待在房間裡但關上門，也可以讓孩子練習到樓下信箱拿報紙，或是練習獨自去巷口幫忙拿預定的早餐等，同時搭配獎勵制度，讓孩子因為努力而得到回饋。

除此之外，對孩子保證環境、家人的安全，也是增加孩子安全感的方法之一，陳品皓說，父母除了可提供離開後的資訊、聯絡方式並保證會在固定的時間出現，同時留下一個可以代表父母的東西請他保管，例如鑰匙圈、配件、和孩子一起玩的小玩具等，這些小東西都能象徵爸媽陪在身邊，帶來心理上的慰藉與安穩。