美味月餅度中秋 過節送禮九大熱議月餅品牌出爐！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「月餅」話題的網路聲量表現，帶您了解月餅十大品牌聲量，並了解網友熱議的十大月餅口味為何。

今年中秋節即將登場，每逢此日最快樂的莫過於與親友們團聚，嚐一口月餅話家常。然而市面上的月餅品牌百百種，不同品牌又各有其獨特的口味及特色，究竟該怎麼選呢？

月餅、鳳梨酥、蛋黃酥民眾各有所好 小潘蛋糕坊獨占鰲頭

市面上的月餅品牌眾多，許多名店以獨具特色的糕點備受矚目，其中隱身在板橋小巷弄中的「小潘蛋糕坊」最受到網友熱議，小潘蛋糕坊一直以來以其「鳳凰酥、蛋黃酥」深受民眾喜愛，不少網友表示「吃完小潘後，小潘目前永居第一」、「小潘蛋黃酥真的太強！但到底怎麼買的到」。

9大月餅品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而老牌「香港美心」同樣廣受網友討論，民眾對其廣式月餅的美味讚不絕口，表示「美心真的是廣式月餅的霸主」，也有人格外喜愛其「流心奶黃」月餅，大讚「美心的流心奶黃就真的很香」，而每年中秋前夕，美心的流心奶黃月餅禮盒總是賣到缺貨，可看出香港美心月餅的高人氣。另外，位於彰化的蛋黃酥名店「不二坊」，同樣因其「蛋黃酥」受到歡迎，每年中秋節的排隊盛況也時常登上新聞版面，有些網友對不二坊的蛋黃酥情有獨鍾，留言表示「不二坊的我覺得超好吃 心目中第一名」，也有民眾以詼諧的口吻調侃道「沒吃過不二坊，別說你吃過蛋黃酥」。

鹹蛋黃飆破五萬則聲量排行首位 鳳梨內餡緊隨其後排行第二

月餅的材料包羅萬象，依照不同的產地、風格能創造出千萬種的變化。觀察近三個月來網友的討論文本，能發現討論區裡「鹹蛋黃」這一材料受到最多關注，許多民眾的中秋送禮選擇，如「蛋黃酥」、「蛋黃椪」等，皆是以蛋黃、鹹蛋黃作為主角，也有網友認為中秋節送蛋黃酥非常應景，表示「送蛋黃酥比較有中秋節的感覺」，而每年中秋節前的蛋黃酥禮盒總是炙手可熱、供不應求，可見得鹹蛋黃口味的月餅在民眾心目中的地位。除了鹹蛋黃外，台灣特產的「鳳梨」則因「鳳梨酥」、「鳳凰酥」等搶手商品引發網友熱烈討論，知名品牌如「微熱山丘」、「佳德」不僅深受國人歡迎，在國外也享有高人氣，就有網友說到「鳳梨酥過節送給外國人真的超適合！」。另外，深受台灣人喜愛的「芋頭」，也是民眾討論的焦點之一，許多商家所推出的芋頭口味月餅亦在網上帶起討論風潮。

10大月餅材料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

中秋節即將登場，在這個滿載祝福、平安月圓的日子裡贈送親朋好友月餅，不僅能增進彼此間的感情，更能一同度過饒富詩意的中秋節，在參考了網友的討論與衡量自身需求後，不妨選擇出最適合自己的中秋禮盒吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3jGztrB

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》