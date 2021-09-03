台灣女在梵蒂岡辦婚禮 大使化身娘家代表超溫馨

嘉義市民、天主教聖若望主教座堂女教友蘇家瑩，不畏疫情，為愛飛往歐洲義大利，排除萬難在梵蒂岡辦婚禮，嫁給克羅埃西亞男子席格孟特，昨天在教堂結婚，駐教廷大使李世明得知新娘親友因疫情不克參加，自願出席當女方家長代表，讓蘇家瑩感動落淚。

蘇家瑩母親張春美感謝大使李世明協助，她說，當初女兒認識女婿決定獨自遠嫁克國，她擔心女兒受騙，看到女兒幸福，婚禮圓滿，受到大家祝福，內心滿滿感恩；主教座堂神父郭正利及教友們，昨天透過網路直播，為家瑩祈禱祝福， 讚美說「這真是天作之合，感謝天主！」

張春美說，家瑩是她獨生女，女兒告訴她認識克國男子相戀相愛，要飛往男子國家，她只透過視訊見過男子，擔心女兒受騙，但女兒長大了，尊重祝福，女兒出國前打1劑ＡＺ疫苗，出國後透過ＬＩＮＥ報平安，說明婚禮情形，到克國不必隔離，女婿在克國1所大學教書也打疫苗。

蘇家瑩說，梵蒂崗大使人超級好的，根本就是天主派來的天使。「李大使主動提出想參加我們的婚配彌撒，並主動願意提供一切協助，像是婚禮當天派車來迎娶，晚上設宴於使館邀請婆家以及參禮貴賓。大使說:請把梵蒂岡大使館當成你娘家，我們願意提供一切協助，並讓妳在婆家面前有面子。聽到這句話，眼淚已經在眼眶打轉，快要奪眶而出。」