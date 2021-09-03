快訊

五倍券來了！有望10月上旬啟用、使用期超過半年

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣女在梵蒂岡辦婚禮 大使化身娘家代表超溫馨

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民、天主教聖若望主教座堂女教友蘇家瑩，不畏疫情，為愛飛往歐洲義大利，排除萬難在梵蒂岡辦婚禮，嫁給克羅埃西亞男子席格孟特。記者魯永明／翻攝
嘉義市民、天主教聖若望主教座堂女教友蘇家瑩，不畏疫情，為愛飛往歐洲義大利，排除萬難在梵蒂岡辦婚禮，嫁給克羅埃西亞男子席格孟特。記者魯永明／翻攝

嘉義市民、天主教聖若望主教座堂女教友蘇家瑩，不畏疫情，為愛飛往歐洲義大利，排除萬難在梵蒂岡辦婚禮，嫁給克羅埃西亞男子席格孟特，昨天在教堂結婚，駐教廷大使李世明得知新娘親友因疫情不克參加，自願出席當女方家長代表，讓蘇家瑩感動落淚。

蘇家瑩母親張春美感謝大使李世明協助，她說，當初女兒認識女婿決定獨自遠嫁克國，她擔心女兒受騙，看到女兒幸福，婚禮圓滿，受到大家祝福，內心滿滿感恩；主教座堂神父郭正利及教友們，昨天透過網路直播，為家瑩祈禱祝福， 讚美說「這真是天作之合，感謝天主！」

張春美說，家瑩是她獨生女，女兒告訴她認識克國男子相戀相愛，要飛往男子國家，她只透過視訊見過男子，擔心女兒受騙，但女兒長大了，尊重祝福，女兒出國前打1劑ＡＺ疫苗，出國後透過ＬＩＮＥ報平安，說明婚禮情形，到克國不必隔離，女婿在克國1所大學教書也打疫苗。

蘇家瑩說，梵蒂崗大使人超級好的，根本就是天主派來的天使。「李大使主動提出想參加我們的婚配彌撒，並主動願意提供一切協助，像是婚禮當天派車來迎娶，晚上設宴於使館邀請婆家以及參禮貴賓。大使說:請把梵蒂岡大使館當成你娘家，我們願意提供一切協助，並讓妳在婆家面前有面子。聽到這句話，眼淚已經在眼眶打轉，快要奪眶而出。」

中央社報導，蘇家瑩與丈夫席格孟特在梵蒂岡城內聖安娜教堂完婚。李世明率多位館員到教堂觀禮，充當蘇家瑩「娘家」應援團的暖心舉動，讓蘇家瑩感動。蘇家瑩說，她自輔仁大學日文系畢業，一直從事日語口譯工作，日語比英語好，從沒想過自己會嫁到這麼遙遠的歐洲國家。她與席格孟特結識，是因兩人都是虔誠的天主教徒，在台北天主教會參加同一個祈禱團體，彼此逐漸產生好感。

台灣女子蘇家瑩（白紗者）在新型冠狀病毒疫情下獨自飛到梵蒂岡與克羅埃西亞籍夫婿完 婚，駐教廷大使李世明（左）2日出席當女方家人代表，暖心舉動讓新娘感動落淚。照／中央社（駐教廷大使館提供）
台灣女子蘇家瑩（白紗者）在新型冠狀病毒疫情下獨自飛到梵蒂岡與克羅埃西亞籍夫婿完 婚，駐教廷大使李世明（左）2日出席當女方家人代表，暖心舉動讓新娘感動落淚。照／中央社（駐教廷大使館提供）

婚禮 教堂

延伸閱讀

世大運射箭銅牌到校園反霸凌 希望學生對霸凌勇敢說不

Nespresso台灣首位咖啡永續大使 由許瑋甯擔任

台灣女子在梵蒂岡辦婚禮 大使館化身娘家應援團

「我的婆婆殺了我」女留遺書後輕生 娘家告殺人判決結果出爐

相關新聞

台灣女在梵蒂岡辦婚禮 大使化身娘家代表超溫馨

嘉義市民、天主教聖若望主教座堂女教友蘇家瑩，不畏疫情，為愛飛往歐洲義大利，排除萬難在梵蒂岡辦婚禮，嫁給克羅埃西亞男子席格...

午後雷陣雨來了！11縣市大雨特報 北到南雨彈猛轟

中央氣象局針對11縣市發布大雨特報。午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東地區及新北至高雄山區有局部大雨發生的機率...

疫後門診爆增 醫曝止痛藥吃太多恐「大腦敏感」

根據國外最新研究，偏頭痛患者疫情期間，每月偏頭痛平均天數增加4成，其中6成患者偏頭痛頻率增加，有高達6成4偏頭痛嚴重程度...

從倒風內海上岸 踏查麻豆港的滄海桑田

Mattauw，是西拉雅語的「眼睛」之意，也是麻豆被賦予的名號，這個曾位居西南海岸各部落的靈魂中心，往東，它聯絡了內陸各社，往西，則緩衝了來自海上的文化衝擊

影／9天募1.2萬雙鞋 送愛到非洲

「舊鞋救命」發起人楊右任2014年因非洲孩童買不起鞋，遭沙蚤從腳縫鑽入染上沙蚤病感染敗血，甚至截肢、死亡，定期募集二手鞋...

《斯卡羅》片場微旅行 下周受理預約參觀

《斯卡羅》在台南鹽水岸內糖廠影視基地的「清代漢人市街」片場，將從9月17日（周五）起至10月31日（周日）止，受理團體預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。