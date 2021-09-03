《斯卡羅》片場微旅行 下周受理預約參觀

《斯卡羅》在台南鹽水岸內糖廠影視基地的「清代漢人市街」片場，將從9月17日（周五）起至10月31日（周日）止，受理團體預約參觀。台南市政府文化局邀請該劇金鐘美術指導許英光重新陳設清代漢人聚落並策劃《斯卡羅》小型劇照展，讓大家一走進片場，有如穿梭時空回到百年前的台灣府城。這也將是岸內糖廠影視基地首度對曝光，基地鄰近鹽水古鎮，適合安排懷舊小旅行。

文化局表示，《斯卡羅》開播後收視率創下公共電視節目21年來新高，原拍攝地之一、位在台南鹽水岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落，參觀詢問度更是爆表，因應《斯卡羅》播出熱潮，從9月17日起至10月底，開放團體參觀「清代漢人市街」的申請，讓國人仍有機會一探《斯卡羅》的拍攝場景。

但因岸內糖廠影視基地為專業影視拍片用場域，暫非屬一般觀光用途，尚無遊憩相關設施，且仍有工程進行中，目前暫不開放散客參觀。

《斯卡羅》清代漢人市街片場團體參觀申請自9月7日（周二）起開始線上受理，開放日為9月17日至10月31日間的每周五、六、日及國定假日，每日開放4個時段、每團上限20人，每人酌收清潔費50元，詳細資訊請上台南市政府影視支援中心網站查詢。

文化局長葉澤山指出，岸內糖廠影視基地核心開發區域佔地約10公頃，以時代場景為基地的主要特色，目前已完成的首座時代場景「清代漢人市街」約1公頃，第2座時代場景以及糖廠舊建築修復等工程則仍在進行中。在市府綜合考量防疫政策、參觀品質並兼顧遊客安全的條件下，有限度開放以20人小團制提供線上預約參觀，不開放散客自由參觀。