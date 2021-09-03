打卡就送「咔滋椒麻雞」 饗泰多開進高雄夢時代

無懼疫情，饗賓餐旅2021下半年持續展店。繼8月11日「開飯川食堂微風南山店」開幕，以及首度跨足火鍋巿場的「小福利火鍋會所」於新北中和環球購物中心登場後，旗下泰式風格餐廳「饗泰多」第七家分店，9月5日於高雄統一夢時代購物中心藍鯨館6F鮮香開幕，並推出好康三重送。饗賓餐旅總經理陳毅航表示，即使深受疫情威脅，展店計劃也不間斷，預計2021下半年將再展7家分店，期許疫情過後突破業績，再創最大的可能。

「饗泰多」全台共7家分店，各店皆呈現不同的泰式風情，「饗泰多義享店」自今年3月開幕以來經常一位難求，「饗泰多夢時代店」接力開幕，占地89坪、座位數共112個，室裝以明亮的紅、藍、黃等亮色系展現泰式熱情氛圍，品牌精神代表「小象哥」一樣以俏皮姿態穿梭其中。

開幕期間推出的好康優惠三重送，第一重9/5至9/21，打卡就送「咔滋椒麻雞」；第二重9/5至10/31，Google評論5顆星送「摩摩喳喳」；第三重9/5至10/3，消費滿千送「明星菜99元優惠券」。此外，另有高雄雙店同慶優惠，9/5至9/21於「饗帶走EATOGO」平台選定饗泰多義享店、夢時代店訂餐，外帶外送單筆滿千送「扒飯打拋豬」。

品牌旗下的「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，也持續推出各品牌的現做餐點，即日起至9/30只要在平台訂餐，外帶自取、滿千可享88折優惠。

饗泰多夢時代店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號6F（夢時代藍鯨館6F）