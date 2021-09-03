開學防疫多一層保護 關渡醫院協助陽明交大新生篩檢

陽明交大陽明校區於9月3日啟動集中篩檢，由台北市立關渡醫院支持校園防疫，協助篩檢活動規劃與安排，多位醫護人員一起參與協助採檢工作。「安心就學」計畫採事前預約，總計超過千名師生接受篩檢，透過社區醫院、校友、醫護專業背景的教師們，共同努力營造安全健康校園。

目前除境外生外，政府並未強制大專學生須快篩，但陽明交大陽明校區住宿管理委員會日前決議，新學期住宿生須接種冠狀疫苗，或憑3日內檢測陰性證明才能入住。校方今起在校園內設置篩檢站，由關渡醫院協助檢測。

這次篩檢依台北市衛生局規定採用企業快篩的規格，台北市立關渡醫院具備資格且院長陳亮恭也是陽明交大校友、陽明交大醫學系教師，獲知校方「安心就學」計畫後，特別協調院內防疫團隊，與陽明交大的師生共同推動校園防疫，讓學生安心就學、放心住宿。

陳亮恭表示，社區醫院在疫情期間的角色非常重要，以醫療專業角色協助社區以及校園面對疫情。另提供社區民眾必要的醫療照護ヽ長期照顧與預防保健，確保社區的整體量能並維持社區居民的健康。

關渡醫院出動具豐富採檢經驗的醫師ヽ護理師ヽ醫檢師ヽ行政人員，以最高規格的檢測標準執行每一項流程，在炎熱環境下仍然能教準執行。關渡醫院副院長周幸生ヽ行政中心主任蔡文惠及檢驗科主任王家仁親自到場執行，確保整體作業流程與檢驗作業的高標準，共同為守護社區與校園安全而努力。

「安心就學」計畫執行首日，現場動線順暢，陽明交大校務長兼副校長楊慕華盛讚關渡醫院，經驗豐富、規劃良好，所有人也都能保持良好秩序。陽明交大陽明校區的校園篩檢乃至於未來可能的校園疫苗注射，關渡醫院也將積極投入，善盡社區醫院的責任。

國立陽明交大的陽明校區的教學活動與醫療高度關聯，陽明校區管理委員會日前決定，住宿生須憑健康憑證方能入住宿舍。除了部分學生已完成疫苗接種或三日內PCR檢測證明外，校方推動「安心就學」計畫，提供住宿生額外的篩檢機會。