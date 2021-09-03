搬家老聽到怪音犯憂鬱 身心科醫師籲提升環境適應力

高雄一名育2子的趙小姐，日前趕在鬼門開前搬到孩子上的國中學區附近，但因時間緊迫，加上搬家收拾老舊東西難以「斷捨離」，導致與丈夫發生摩擦，因此憂鬱、焦慮，失眠求醫，身心科醫師也遇過民眾搬新家時，適應不良，老是聽到鄰近噪音，心神不寧，提醒這類「搬家族」應及早就醫，提高環境適應能力。

高雄阮綜合醫院身心科表示，民眾搬家，轉換居住環境時，有些人會產生不適應，導致身心出狀況，一名38歲單身的蔡小姐，3個月前職務調動，為就近上班而搬家，但入住後卻常聽到疑似樓上鄰居的腳步聲或東西墜落的聲響，但鄰居否認，她為此失眠、心悸、胸悶，無法專心工作。

另名43歲育的趙小姐，搬到孩子上的國中學區附近，搬家時收拾家當，翻出些老東西，勾起傷心回憶，無法「斷捨離」，先生無法理解，雙方因此摩擦，她也憂鬱、焦慮，失眠情形越來越嚴重。

身心內科醫師林奕萱說，有些人住公寓大樓，因對聲音的敏感度不同，難免聽到一些鄰居的腳步聲或物品移動聲。除適當加裝隔音或降低噪音等設備外，最根本的原則就是要維護好自己的身心狀態，如果焦慮或憂鬱情緒仍持續，則應及早就醫治療。

身心內科主任胡學錦表示，「環境適應」上的壓力是病症誘發因子之一，民眾如果搬家，應給自己多些時間適應，不要過過度心急， 或補充一些含有血清素的大豆製品、乳製品、雞蛋、堅果及芝麻，再加上維生素B6、B12和帶有葉酸的深綠色蔬菜，幫助情緒舒緩。