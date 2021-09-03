疫後門診爆增 醫曝止痛藥吃太多恐「大腦敏感」

根據國外最新研究，偏頭痛患者疫情期間，每月偏頭痛平均天數增加4成，其中6成患者偏頭痛頻率增加，有高達6成4偏頭痛嚴重程度增加。台灣頭痛學會理事長、部立基隆醫院副院長陳韋達表示，9月5日至11日是全球偏頭痛衛教週，邀請藝人佩甄擔任衛教大使，與知名圖文插畫家H.H先生合作，透過「第一屆全國繪畫比賽」與「我的偏頭痛美學網路串聯」，增加國人對偏頭痛認知。

陳韋達表示，依流行病學推估，全台約有200萬人罹患偏頭痛。根據國外知名《頭痛與疼痛》期刊研究，新冠疫情期間，患者每月偏頭痛平均天數，從疫情前5.7天提升至8天，有六成患者偏頭痛發作頻率增加，有一成患者惡化為慢性偏頭痛。此外，有六成患者過度使用止痛藥，導致頭痛惡化，二成二患者一度痛到掛急診。還有六成患者吃不下、八成患者睡不好，嚴重影響生活品質。

台灣頭痛學會秘書長、台北榮總神經醫學中心醫師王嚴鋒指出，今年7月學會進行線上問卷調查，了解國人對於偏頭痛認知，共有2300名民眾填寫。調查顯示，近七成民眾誤以為偏頭痛只是症狀，但事實上偏頭痛屬於疾病，只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵的症狀，即符合偏頭痛定義。

王嚴鋒說，偏頭痛患者以20至50歲女性居多，誘發因素包含壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，嚴重會影響生活與工作。而國內止痛藥取得方便，部分民眾在偏頭痛發作時，多數自行購買止痛藥，過度輕忽治療，過量用藥除了傷肝、傷腎，更可能導致成癮，使頭痛惡化。

台灣頭痛學會理事、新光醫院神經科醫師劉子洋表示，有些患者屬於慢性偏頭痛邊緣，在疫情之下，頭痛發作也不敢就醫，導致加速惡化，變成慢性偏頭痛，若長期靠止痛藥，可能會過度依賴藥物，也會越吃越痛，形成惡性循環，讓大腦越來越敏感，像是夏天進出冷氣房溫差大、沒睡好或隔天有大型考試等，外在因素刺激就會引發頭痛，建議應及時就醫。

近期施打新冠疫苗，有不少民眾出現頭痛等副作用。劉子洋說，施打疫苗出現頭痛，與偏頭痛所產生的機轉不同，但若民眾本身有偏頭痛體質，但先前並未診治，打完疫苗後產生發燒、頭痛等不適症狀，或是外在壓力、其他疾病等，也可能引發偏頭痛產生，或是加劇偏頭痛。

為了幫助國人正確認識偏頭痛，學會發布「偏頭痛超前部署123懶人包」：每週頭痛超過「1」次要看神經內科、止痛藥每周吃超過「2」天恐讓頭痛惡化、預防偏頭痛靠這「3」招：運動、紓壓、預防性藥物。期望藉由簡單易記口訣，讓民眾一眼秒懂偏頭痛必知「超前部署」守則。