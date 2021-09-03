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和信研發肝癌生物製劑新藥 台美同步人體試驗
肝病有國病之稱，肝癌一直位居十大癌症死因前兩位，每年新發生的肝癌患者約九千人，每年因肝癌死亡人數大約有八千人。為發展新藥，和信治癌中心醫院高國彰教授研究團隊，研發治療肝癌新藥「肝癌血管內皮細胞蛋白質抗體凝血因子」，日前申請第一期臨床試驗，已獲美國食品藥物管理局（FDA）及衛福部食藥理署（TFDA）許可，台美同步進行第一期人體臨床試驗。
和信表示，該試驗新藥為一單株抗體衍生Fab（抗原結合區）片段，與人類組織凝血因子（TF）共價連接而成。治療機制原理，肝癌血管的內皮細胞，獨特地以「PLVAP」蛋白表現，並針對「PLVAP」得治療性抗體衍生生物製劑，輸注到腫瘤的肝動脈分支中，可以誘導腫瘤血管中的血液凝固，阻斷腫瘤血流，有別於現有栓塞治療藥物，未來可不須依賴化療或放射治療，讓腫瘤細胞死亡。
目前在台灣參與第一期臨床試驗的醫療院所，包括信治癌中心醫院、台大醫院及成大醫院；在美國則有聖路易斯的華盛頓大學、西雅圖的華盛頓州立大學與德州大學西南醫學中心。臨床試驗登錄於食藥署網站，全名為「CSR02-Fab-TF做為中間B期或侷限晚期C期肝細胞癌 (HCC)之肝臟動脈內療法：評估安全性與耐受性之劑量遞增試驗」。
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