偏頭痛如大象在腦中狂奔 符合2徵兆該就醫

全台10人有1人飽受偏頭痛所苦，痛起來如大象在腦中奔跑，但多數人習慣一痛就吃止痛藥，不僅可能成癮、傷肝腎，還會讓頭痛加劇，醫師呼籲每週痛超過1次、吃2次止痛藥應就醫。

台灣頭痛學會理事長、衛福部基隆醫院副院長陳韋達表示，根據流行病學推估，全台恐有多達200萬人罹患偏頭痛，平均每10人就有1人飽受偏頭痛所苦；造成偏頭痛的原因很多，包括壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，患者以20至50歲女性居多，嚴重恐影響生活。

台灣頭痛學會今年7月對全台2300名民眾進行線上問卷調查，調查顯示，近7成民眾誤以為偏頭痛只是「症狀」，實際上偏頭痛是疾病，只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵的症狀，就符合偏頭痛定義。

調查也發現，有6成民眾會不定時頭痛，卻有超過4成民眾不知道過度使用止痛藥，恐使頭痛惡化。

台灣頭痛學會理事、新光醫院神經科醫師劉子洋說，由於國內止痛藥取得方便，不少民眾在偏頭痛發作時，習慣直接吞藥，可能讓大腦變得愈來愈敏感，頭痛頻率也會愈來愈高，甚至傷肝傷腎；臨床上曾見過患者吞止痛藥長達30年，不僅吃到藥物成癮，頭痛問題也不見緩解。

近年全球面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，身心壓力與生活巨大改變也使得偏頭痛患者病情惡化。根據一篇刊登在國外知名期刊「頭痛與疼痛」的研究顯示，疫情期間，偏頭痛患者每月偏頭痛天數從5.7天增至8天，相當於每月有1/4時間都在頭痛，嚴重度也增加。

很多人可能無法體會偏頭痛到底有多痛，據患者分享，偏頭痛發作時，猶如大象在腦中奔跑或遭尖銳物穿刺，痛到想剖開腦袋，但想請假又容易被同事誤會裝病偷懶，面臨巨大生理及心理壓力。

劉子洋強調，偏頭痛是可以預防與治療的疾病，近年也有多款預防性藥物納入健保給付，有助緩解偏頭痛症狀，改善生活品質。

如何判斷自己有沒有偏頭痛，何時該就醫、如何緩解，陳韋達傳授「偏頭痛超前部署123懶人包」口訣，只要每週痛超過1次就應到神經內科就診；每週吃止痛藥超過2次，恐讓頭痛惡化；想預防偏頭痛上身，務必記得運動、紓壓、預防性藥物3招，盼民眾及早治療。