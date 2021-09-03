人妻手腳瘀青 幸有C肝口服新藥才揮別「家暴」疑雲

43歲的高姓婦人有C肝家族病史，曾經因為血小板低下，出現紫斑症狀飽受困擾，自嘲手腳的大片瘀青就像「被家暴」，經歷多種治療後仍無起色，幸好國健署從2019年開放C肝口服新藥健保給付，經醫師開藥服用後，血小板低下的紫斑症狀順利痊癒，為這項政策做為最好見證。

從事服務業的高小姐，與先生育有2個孩子，雖然有C肝家族病史，但未曾接受過C肝篩檢也未固定追蹤。2020年11月起，因無故全身瘀青而就醫檢查，經抽血後發現高小姐血小板只有3000/mm3，遠低於一般正常人15萬/mm3，有自發性出血的危險，因此緊急收治住院。

接受會診的彰化基督教醫院胃腸肝膽科主任顏旭亨醫師表示，慢性肝病患者凝血功能不佳，尤其C型肝炎病毒感染可能引起原發性血小板數目低下，過去治療主要是注射長效型干擾素，療程約半年至一年不等，治癒率低，而且干擾素副作用容易使血小板低下，對於血小板數目原本就低於正常人的紫斑症患者並不適用。

但是2019年起，國健署開放C肝口服新藥健保給付，這類新藥不但療程短、治癒率高達95-98%，且副作用少。 高小姐持續接受C肝療程，結束後血小板從3千上升至15萬，C肝病毒順利清除，瘀青情況也改善了，更免除打針的痛苦。

高小姐說，2020年底，因為全身瘀青症狀明顯，「沒特別撞到，但手上、腳上都有巴掌大的瘀青，看起來好像被家暴，真的非常困擾。」治療卻未見起色，非常沮喪。沒想到接受C肝口服藥物治療，不但把C型肝炎治好，血小板數目也回到正常，「我的血小板從來沒有到15萬那麼多！」

為配合國家消除C肝政策，政府2020年9月28日起，擴大放寬年滿45至79歲民眾，都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。顏旭亨提醒民眾，配合成人健檢時，可以免費篩檢B、C肝，早期發現C肝帶原，早期治療，可避免肝硬化及肝癌的發生。