疊疊鍋募資卻受疫情影響沒出貨 業者：9月底完成退款

有民眾2019年在贊助平台參與「疊疊鍋」募資，原定2020年3月就要出貨，但至今仍有1659位贊助人仍未收到產品。新北消保官昨要求青沐創意高姓負責人到場說明，業者承諾建立表單讓贊助者申請退款，會在9月底對已登記的贊助者完成退款。

立委林楚茵日前召開記者會，有名陳情人指出，參加疊疊鍋贊助後，卻遲遲未收到產品，受害贊助者超過1659名、高達350萬的贊助金額就此石沈大海，許多贊助者要求退款，但募資平台卻拒絕提供提案人的聯繫管道。

高姓負責人向消保官表示，疊疊鍋商品透過嘖嘖平台及愛料理平台尋求贊助，2020年受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸的工廠間歇封廠停工，但無法派員前往處理，導致出貨延誤。

負責人指出，已經確定雙電壓100V-240V的疊疊鍋無法開發成功，單電壓110V的疊疊鍋成品到貨，若贊助者願接受並選定顏色，可於2周內完成出貨並加送贈品，對於不願購買單電壓者，願意辦理退費。

負責人說，愛料理平台的贊助款仍保留於平台，已由平台直接刷退予消費者，無消費爭議；嘖嘖平台是扣除抽成費用轉帳給青沐創意，無法以信用卡刷退，需人工核對帳號才導致退款時程拖延，已完成480名贊助者退款。

消保官指出，青沐創意已提供贊助者Google表單申請退款，已要求優先處理已提出消費申訴的案件，呼籲贊助者儘速填寫表單，以利後續退費作業的進行。