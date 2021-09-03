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疊疊鍋募資卻受疫情影響沒出貨 業者：9月底完成退款
有民眾2019年在贊助平台參與「疊疊鍋」募資，原定2020年3月就要出貨，但至今仍有1659位贊助人仍未收到產品。新北消保官昨要求青沐創意高姓負責人到場說明，業者承諾建立表單讓贊助者申請退款，會在9月底對已登記的贊助者完成退款。
立委林楚茵日前召開記者會，有名陳情人指出，參加疊疊鍋贊助後，卻遲遲未收到產品，受害贊助者超過1659名、高達350萬的贊助金額就此石沈大海，許多贊助者要求退款，但募資平台卻拒絕提供提案人的聯繫管道。
高姓負責人向消保官表示，疊疊鍋商品透過嘖嘖平台及愛料理平台尋求贊助，2020年受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸的工廠間歇封廠停工，但無法派員前往處理，導致出貨延誤。
負責人指出，已經確定雙電壓100V-240V的疊疊鍋無法開發成功，單電壓110V的疊疊鍋成品到貨，若贊助者願接受並選定顏色，可於2周內完成出貨並加送贈品，對於不願購買單電壓者，願意辦理退費。
負責人說，愛料理平台的贊助款仍保留於平台，已由平台直接刷退予消費者，無消費爭議；嘖嘖平台是扣除抽成費用轉帳給青沐創意，無法以信用卡刷退，需人工核對帳號才導致退款時程拖延，已完成480名贊助者退款。
消保官指出，青沐創意已提供贊助者Google表單申請退款，已要求優先處理已提出消費申訴的案件，呼籲贊助者儘速填寫表單，以利後續退費作業的進行。
消保官也呼籲，近年來募資平台已發生多起預購商品因疫情等因素而給付遲延的消費糾紛，消費者應謹慎考慮風險，且募資平台有抽成營利，對於提案方遲延給付應負起連帶責任，對於退費要建立簡便且充分保障的制度。
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