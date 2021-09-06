媽媽與寶寶都安心！產後護理之家引進Dyson空氣清淨機 著重消滅甲醛保衛呼吸健康

看不見、聞不到的甲醛污染對健康的危害超乎想像

外部環境的警戒降低，但民眾對環境中看不見的威脅仍抱有高度警覺性，育有嬰幼兒的爸爸媽媽更關心如何打造健康的生活環境。面對家中的各種空氣危害，包括塵蟎、黴菌、花粉等過敏原，以及空氣中看不見也聞不到，卻很可能致癌的甲醛，對母嬰很可能造成嚴重的健康威脅。

台北榮民總醫院桃園分院小兒科顏俊宇醫師提醒，一般會以為只有新裝潢好的房子才會有甲醛空污的問題，實際上甲醛會從木材、油漆、家具、塗料、清潔劑，甚至皮革或地毯裡釋放出來，而且甲醛的釋放期長，低劑量的甲醛更幾乎聞不到，所以很多人都會忽略到甲醛汙染的嚴重性。長期身處在甲醛環境中，可能會對鼻子、眼睛等產生刺激，引發呼吸道敏感、皮膚起疹子、眼睛流淚刺痛等症狀，長期下來甚至氣喘孩童的症狀也會更嚴重，尤其在換季等空氣品質特別差的時候，氣喘更容易發作。而密度較高的甲醛會沉積在空氣下方，對常接觸地面且體型較小的小孩影響更大，毒素對正在發育的兒童來說影響也更深。

顏俊宇醫師建議，選購空氣清淨機時，除了選擇具可靠實驗證明、有公信力的大廠牌，在功能上更應具備能消滅甲醛、PM2.5、VOC、病毒功能，且全機符合HEPA13過濾等級。 圖／顏俊宇醫師 提供

因此，顏俊宇醫師建議，選購空氣清淨機時，除了選擇具可靠實驗證明、有公信力的大廠牌，在功能上更應具備能消滅甲醛、PM2.5、VOC、病毒的能力，且全機符合HEPA13過濾等級，機身密封才可確保髒空氣可以被完整淨化；過濾後的乾淨空氣若能快速帶動整個空間裡的空氣流動，更能快速達成全室均勻淨化。而具備智能偵測、遠端操控的產品，更可在進入室內前就先檢視空氣品質、遠端開啟淨化，確保呼吸到新鮮空氣。

白金級健康建築認證產後護理之家打造最高標準空氣品質 首重消滅甲醛一級致癌物

甲醛為居家無所不在的隱形殺手，且對於寶寶的健康危害更加強烈，致力於帶給媽媽及寶寶最高規格純淨空氣的七星級產後護理之家「孕學林」，即在接待大廳等公共區域使用具有甲醛分解功能的Dyson空氣清淨機，提升館內健康空氣環境，保護產後媽媽和新生寶寶。

孕學林產後護理之家使用具有甲醛分解功能的Dyson空氣清淨機，提升館內健康空氣環境，保護產後媽媽和新生寶寶。 圖／孕學林 提供

孕學林執行長李高賜分享，孕學林對於空氣品質的要求比一般月子中心更高，透過Dyson空氣清淨機全機HEPA 13等級的高規格，能安心完整濾除所有髒空氣，捕捉99.95%小至0.1微米的微粒，加強把關產後護理空間。Dyson空氣清淨機更經Dyson POLAR實驗法驗證可達全室均勻淨化，有效消滅如致敏原、細菌、病毒、花粉和黴菌等汙染物。

身為全球第一棟WELL最高榮譽白金級健康建築認證的產後護理之家，孕學林除了追求室內空氣純淨無菌，更積極消除空氣中各種揮發性有機化合物（VOCs）與甲醛。過往使用其他品牌空氣清淨產品，主要都是用活性碳來濾除有機揮發物，但總是有濾網不知道何時該替換、效果無法檢視的困擾，因此開始尋找可主動除甲醛、並且更加智能的產品。

透過Dyson空氣清淨機全機HEPA 13等級的高規格，能安心完整濾除所有髒空氣，捕捉99.95%小至0.1微米的汙染物，加強把關產後護理空間。 圖／孕學林 提供

Dyson HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，擁有強大的空氣清淨功能，除了以3個感應器分別收集懸浮微粒、揮發性有機化合物（VOCs）以及空氣相對濕度和溫度之外，更加入全新固態甲醛感應器，能夠獨立、持續及準確地偵測甲醛，並透過Dyson Cryptomic分解甲醛科技持續有效消滅甲醛 。

Dyson三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機除了空氣清淨、除甲醛，氣流倍增科技讓淨化空氣吹送至房間內每個角落，還具有冷暖功能幫助「實現個人熱舒適」。 圖／孕學林提供

執行長李高賜表示，Dyson三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機除了空氣清淨、除甲醛，運用氣流倍增科技，讓淨化空氣吹送至房間內每個角落之外，更棒的是還具有冷暖功能，幫助「實現個人熱舒適」。護理之家為了配合寶寶需求，空調溫度通常會調比較低，透過Dyson三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，即可隨時依照個人需求調整體感舒適。機身上的LCD螢幕還可顯示甲醛等監控數據，讓空氣品質看得見、更安心。