恆春原生胡麻變「黑金 」 高雄農改場科技來助力

「黑就是補」！屏東縣恆春鎮農會看準胡麻（黑芝麻）養身食品市場潛力，發現恆春原生種胡麻的油脂含量比目前市場主力的台南一號高且味更香，農會找到原生胡麻粒留種、復育，因採粗放栽植產量不大；農會3年前請高雄農業改良場導入機械化播種引進新栽植技術，從7年前不到10公頃已增至120公頃，農會同時開發有機胡麻油、沐浴乳和洗髮精，盼為沒落的原生種胡麻寫下「黑金」傳奇。

「胡麻油在街頭飄香，是不少恆春人的兒時記憶！」恆春鎮農會總幹事林順和說，國內胡麻原料九成仰賴進口，鮮度難與國產相比，台灣胡麻產地以台南和恆春為主，恆春胡麻是在地原生種，20多年前鎮內有家胡麻油製造廠，每年年底採收季節，農民將採收的胡麻拿去製成胡麻油，整條街飄香，10多年前製油廠關閉產業隨之凋零，種植面積隨之遞減，僅剩少數粗放野生胡麻。

他說，胡麻高營養價值，近年來在養生食品界蔚為風潮，農會近年推廣復植原生種，發現農民多已改種顆粒大又黑、產量又多的台南一號，加上昆蟲授粉增加台南一號與大原生種胡麻交花機率，種原純度就降低，四處尋覓找到原生胡麻粒再留種、復育，在農糧署「有機和友善耕作環境福貼政策」鼓勵下轉型有機，因採粗放產量有限遇到瓶頸，3年前請高雄農改場技術協助有了突破。

高雄農改場長戴順發說，栽種恆春原生胡麻採用便利性高的機械條播法取代人工撒播，具出苗整齊且能控制行距的優點，對田間管理及病蟲害防治很方便，為降低生長遭逢低溫風險，避免10月後播種，並實施輪作減輕病害發生，機械化可穩定產量及降低生產成本，規模和產量均大幅提升，為農民增加收入外，也帶動消費者對國產雜糧的支持度。