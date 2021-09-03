影／台鐵升級版郵輪式列車首航亮相 4大亮點一次看

台鐵郵輪式列車今年邁入第十年。今天易遊網和台鐵局舉辦郵輪式列車全新升級2.0版首航，也是列車重新彩繪後首度正式亮相。台鐵說，共有四大亮點，除了新特色彩繪，還能客製化行程，同時推出六款特色便當和四款珍藏版紀念車票，希望鐵道旅遊觀光可以走到前面。

郵輪式列車自2011年開始，以「會等人的火車」的獨特玩法，探訪台灣特色站點，深度暢玩在地景點，每年服務超過6000人次，廣受旅客喜愛。今年到2025年度的營運經營權，再次由老搭檔易遊網旅行社取得。

首航記者會上，台鐵局長杜微說，他很有感觸，因為10年前開辦郵輪式列車時，他是運務處營運督導，郵輪式列車誕生是個里程碑，變成車等人，用鐵道載送旅客，免去舟車勞頓之苦，車上也提供很好的鐵道旅遊服務。

杜微說，該次推出郵輪式列車2.0，有許多亮點，包含客製化形成，停留客人可以選擇自己行程；還有推出六種不同的餐旅便當；此外，車票也很有紀念價值，有四款珍藏版。希望未來鐵道旅遊觀光，可以走在前面，跟國內旅遊業者通力合作，把台灣好山好水好文化串聯起來，在國內就可以享受到一級旅遊品質跟服務。

立委邱辰遠說，百工百業都需要火車頭活絡，可以為國內內需產業點火。台灣有山有海，北迴、南迴都有郵輪式列車行程，提升觀光效益，幫助振興。全球疫情還沒解禁的情況下，是國內旅遊業升級跟推動的最好時機。

易遊網董事長陳甫彥說，軌道旅遊就是台鐵服務，台鐵長期經營鐵道服務，除了易遊網長期經營環島之星20年，還有雄獅經營的鳴日號，不同的是，郵輪式列車是玩到哪停到哪，跟郵輪一樣。

易遊網說，該次郵輪式列車換新裝，以台鐵吉祥物「餐旅熊」-鐵魯、漢娜醬暢遊台灣各特色車站為設計理念，共有六節車廂進行彩繪，精選全台別具特色的火車站為彩繪主題。

包含以穀倉意象打造的美學車站「池上車站」、首座廢站後重生的新潮車站「林榮新光車站」、極具藝術設計感的改建車站「新城車站」、散發濃厚日式風情的木造車站「竹田車站」、台灣少數新舊站並存的百年車站「山佳車站」、世界六大賞貓景點的質樸車站「猴硐車站」。

此外，易遊網說，在火車上大啖色香味俱全鐵路便當，向來就是乘客搭火車最值得期待的美食饗宴。為提供旅客最特別獨到體驗，台鐵局台北、七堵、花蓮、台東、高雄、台中六大鐵路餐廳，分別推出麻油雞腿排便當、鐵魯便當、野菜風味雞排便當、台東豪華雞腿便當、雄讚の便當及豐富便當，都是限定款。

易遊網說，今天首航乘客，所享用的是七堵鐵路餐廳首度發表的「鐵魯便當」，以養生黑米飯搭配特製梅花燒肉，搭配滷蛋、香滷花生及季節時蔬等七樣美味配菜。

易遊網表示，郵輪式列車首度推出四款專屬乘車券，採以車廂彩繪同一主題設計，即台鐵吉祥物「餐旅熊」-鐵魯、漢娜醬搭火車環島意象，體現鐵道旅遊豐富樂趣。

易遊網說，新的郵輪式列車的玩法，提供旅客有更多自主行程選擇，行程規畫突破過往單一路線的安排，首度加入「輕鬆選」模式，提供在地兩至三條景點路線供旅客視自己喜好擇一參加。住宿方面，以往安排四至五星級的地標飯店為主，