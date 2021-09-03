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茶湯充滿粉紅泡泡！ 台茶25號花青素是紅玉50倍

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

你喝過天然粉紅色的茶嗎？ 農委會茶改場新育成的「台茶25號」，由於富含花青素，有抗氧化、保健效果，以「台茶25號」製成的綠茶，加上檸檬汁，產生天然化學變化，茶湯就成了漂亮的粉紅色，未來可搶攻手搖茶飲市場。

農委會茶改場場長蘇宗振表示，台茶25號茶湯漂亮又好喝，冷泡熱泡都適宜，其中花青素含量，是國人熟知的台茶18號紅玉的50倍，具有保健功能，製成紅茶帶有優雅的蘭花香味，茶湯風味甘醇有餘韻；製成綠茶，滋味甘甜，加上檸檬汁，茶湯就呈現天然粉紅色。

他表示，這是一個新的品種，由於茶樹嫩芽是紫色的，可維持25至30天，遠遠看去，具有茶樹的鑑別度與區別性，且這並非基因改造而成，是台灣第一個紫色品種的茶葉，秋天的嫩芽是紫紅色，冬季是深紫色，但一個月後茶樹老業就變成傳統的綠色，除了有保健功能、經濟價值外，還能有園藝和景觀地景的功能，一片茶園，可以有不同顏色的規畫以及圖形排列，非常適合休閒產業種植。

茶改場表示，這是台灣茶史上，第一個命名的紫芽茶樹新品種，產量佳，每公頃可收3400至3940公斤，生長勢強，耐旱性佳，並具良好抗病蟲害能力，也可適用機械採收。

茶改場表示，由於台茶25號目前正在申請品種權，之後才能夠技轉出去，民間若要大面積栽培到正式上市，保守估計至少需要三到五年。

農委會茶改場新育成的台茶25號，由於富含花青素，有抗氧化、保健效果，以台茶25號製成綠茶，加上檸檬汁，產生天然的化學變化，茶湯就成了漂亮的粉紅色，未來可搶攻手搖茶飲市場。記者彭宣雅／攝影
農委會茶改場新育成的台茶25號，由於富含花青素，有抗氧化、保健效果，以台茶25號製成綠茶，加上檸檬汁，產生天然的化學變化，茶湯就成了漂亮的粉紅色，未來可搶攻手搖茶飲市場。記者彭宣雅／攝影
「台茶25號」茶湯漂亮又好喝，冷泡熱泡都適宜，其中花青素含量，是國人熟知的台茶18號紅玉的50倍，具有保健功能，製成紅茶帶有優雅的蘭花香味，茶湯風味甘醇有餘韻；製成綠茶，滋味甘甜，加上檸檬汁，茶湯就呈現粉紅色。記者彭宣雅／攝影
「台茶25號」茶湯漂亮又好喝，冷泡熱泡都適宜，其中花青素含量，是國人熟知的台茶18號紅玉的50倍，具有保健功能，製成紅茶帶有優雅的蘭花香味，茶湯風味甘醇有餘韻；製成綠茶，滋味甘甜，加上檸檬汁，茶湯就呈現粉紅色。記者彭宣雅／攝影
「台茶25號」茶湯漂亮又好喝，冷泡熱泡都適宜，其中花青素含量，是國人熟知的台茶18號紅玉的50倍，具有保健功能，製成紅茶帶有優雅的蘭花香味，茶湯風味甘醇有餘韻；製成綠茶，滋味甘甜，加上檸檬汁，茶湯就呈現粉紅色。記者彭宣雅／攝影
「台茶25號」茶湯漂亮又好喝，冷泡熱泡都適宜，其中花青素含量，是國人熟知的台茶18號紅玉的50倍，具有保健功能，製成紅茶帶有優雅的蘭花香味，茶湯風味甘醇有餘韻；製成綠茶，滋味甘甜，加上檸檬汁，茶湯就呈現粉紅色。記者彭宣雅／攝影

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