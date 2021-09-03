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國家防災日前接連2震 學者：盲斷層多、演練流於形式

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

每年9月21日是「國家防災日」，1日防震宣導活動開始，短短2天，南部接連發生2起地牛翻身，讓民眾對1999年9月21日大地震陰影再度浮現，擔心是否地震周期到來？地震學者、嘉義縣中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝說，震央地區地質脆弱，地底下盲斷層多，地震頻繁，不一定是地震周期，還要觀察。

陳朝輝說，科技雖不斷進步，但現在世界各國還無法預測地震發生，國內包括中央氣象局、國家地震工程研究中心、中研院等，都不斷增加地震儀器研究調查，地底下盲斷層多，不一定全部露出，造成地震原因複雜。

他表示，在地震還無法預測下，民眾要養成地震防災意識，地震發生逃出室外，住高樓大廈室內，依照消防署防震宣導，立即進行自主性就地避難演練，即採地震避難3步驟 (趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on)，

他認為，每年921日國家防災日，只有演練、宣導活動，流於形式，要落實地震防災以及公共工程防震設計鑑定，應在縣市政府、鄉鎮市所、區公所，設地震專業公務人力，因為國家高普考有地震類科，但錄取人才都派中央氣象局等相關單位。

中央氣象局說，台南昨晚相隔13分鐘發生2起規模超過4以上的地震，與前天高雄那瑪夏區規模4.9的地震，算是同一個破碎帶能量調整，整體來看類似群震，後續會再觀察。

每年9月21日是「國家防災日」，各地消防局1日起開展開防震宣導活動。記者魯永明／翻攝
每年9月21日是「國家防災日」，各地消防局1日起開展開防震宣導活動。記者魯永明／翻攝

地震 氣象局 那瑪夏

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