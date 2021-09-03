中秋限定高鐵假期！ 這2天出發入住14飯店即享優惠

中秋連假即將到來，為鼓勵旅客假期中旅遊，台灣高鐵公司說，特別推出高鐵假期「中秋限定」優惠專案，凡購買9月18及19日二天出發專案行程入住14家指定飯店，即可享優惠價格、專屬好禮或房型升等不同好康。

「中秋限定」專案還包含深獲好評的兩日自駕遊，更加碼推出上述期間限定加送時數不加價或贈送電子優惠券的超值優惠。自9月4日周六起開賣。

此外，高鐵說，也針對TGo會員加碼推出紅利點數168萬點抽獎活動。凡高鐵TGo會員，搭乘19日當天任一車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，即可參加抽獎，每人均有1次抽獎資格。

高鐵說，共提供168萬點TGo點數，預計1000名幸運會員可獲得1680點（相當336元購票金），將在10月15日於TGo會員網頁公告中獎結果，所有票種皆可參加本活動。

針對目前兼顧防疫與旅遊的新趨勢，高鐵說，也特別規劃了高鐵假期「安心Go．森呼吸」系列商品，精選全台多個熱門自然系景點，以優惠價格讓旅客輕輕鬆鬆，即可來趟擁抱大自然、放鬆自在的安心旅行。

高鐵表示，高鐵假期與全台合作飯店皆簽署「高鐵假期合作夥伴12項安心承諾」，確保飯店落實執行各項防疫措施，維護住宿安全；同時，高鐵車站及列車也持續加強清消作業並落實人員分流管理。