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台東基督教醫院磁振造影儀到位 病患不再跨院檢查

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院引進磁振造影儀（MRI），放射師已開始為民眾進行檢查，快速又準確。圖／東基醫院提供
台東基督教醫院引進磁振造影儀（MRI），放射師已開始為民眾進行檢查，快速又準確。圖／東基醫院提供

台東基督教醫院繼去年2月啟動直線加速器的放射治療服務後，第2台「磁振造影儀」（MRI）到位，提供三度空間高對比解像力的影像。受檢者只須安靜平躺25至45分鐘，就可獲得清晰的檢查影像。

東基癌症中心副院長鄭鴻鈞醫師表示，磁振造影儀是頭頸癌、直腸癌、攝護腺癌，以及癌症轉移腦部、脊椎時的必要檢查儀器。可協助判定癌症期別及治療範圍，能在不易取得切片的部位，以非侵入性、無害的情況下，對腫瘤進行分析，以利確認可行的治療方法。

東基引進的第2台磁振造影儀，已服務110位民眾。由於磁振造影儀是利用磁場原理偵測人體內的組織，不需侵入人體即可得到各種結構組織的任意截面、剖面圖，同時可獲取其他有助診斷的物理參數訊息。

除了腫瘤，也是脊椎神經、關節、腦部、血管等病變診斷的利器，有檢查需求的病人在院內就能受檢。特別因應台東高齡人口偏高，這台磁振造影儀有多項功能友善銀髮族，例如頸部線圈增加一個有斜度的板子，降低做頭頸部檢查卻無法久躺民眾的不適感；成像技術更快速先進，有效降低檢查失敗率。

癌症 腫瘤 台東

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