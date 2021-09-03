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影／阿里山林鐵老靈魂注新活力 嶄新LOGO併動畫發表

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立3周年，今天發表全新視覺識別系統。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立3周年，今天發表全新視覺識別系統。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立3周年，今天發表全新視覺識別系統與動態影片，一筆劃串起阿里山重要文化景觀，為百年林鐵老靈魂，挹注品牌新活力。

阿里山林業暨鐵道兼具林業、觀光、文史等多元內涵，擁有豐富有形無形文化資產，是台灣享譽國際百年鐵道品牌。林鐵及文資處為突破傳統形象，塑造文化旅運新品牌，委託專業設計團隊，耗時1年，量身打造林鐵專屬視覺識別系統，從盤點林鐵元素，以LOGO、標準字體、品牌色彩、延伸應用物與動畫，步打造百年林鐵品牌新形象。

鐵路安全、舒適與穩定及文化資產保存，是最重視堅持，如何將阿里山林鐵多元元素簡約成象徵符碼，是設計最大挑戰！甚至連LOGO中的「V」形弧度，都經過與各領域專家學者往返激盪討論，不斷調整與票選才底定，力求讓LOGO兼具美學、穩健又活潑的視覺感。

LOGO除外形擁有諸多巧思，標準字經田野調查與考究擷取機關車銘板字型元素，轉化演繹其穩重筆直特色，設計標準字體。同時，為了將林鐵推廣至國際，特別延伸設計林鐵專屬英文字型。中文標準字的肚圍寬、字面大，英文以Myriad為原型微調字體，兩者搭配不僅具有視覺辨識度，更達到一致的平穩感，突顯專屬阿里山林鐵的工藝技術與性格。

林鐵及文資處長黃妙修說，新LOGO以「穿梭山林歷史，細賞窗中景致風光」為概念，展現林鐵在鐵道運輸、林業文化及山林資源的三大特色。LOGO線條靈感源於隨著火車行駛而變化的窗景，所見之高山、雲海與飛鳥，吸引民眾目光。另一方面，LOGO透由經典款紅色機關車頭外型隱藏環抱高山、雲海及飛鳥之姿態，展現守護林業文化與鐵路沿線生態決心。

同步推出45秒LOGO動畫，以火車、高山、林業、雲海和飛鳥等林鐵核心元素構成，讓民眾從動態影像重新認識阿里山林鐵，歡迎鎖定林鐵及文資處臉書，隨著新LOGO發表，旅運商品也將公開，

包含名片、識別證票卡夾、餐具餐墊組、餅乾禮盒及氣泡水等，規畫開放品牌授權合作，授權機制可注意林鐵及文資處官網。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立3周年，今天發表全新視覺識別系統。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立3周年，今天發表全新視覺識別系統。圖／林鐵及文資處提供
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