「彈性辦公」成工作趨勢！居家空間如何重新規劃？

面對隨時可能再起的疫情，許多專家認為「彈性辦公」將成為來工作模式主流！當家裡隨時可能被迫變成辦公室，如何重新規劃更好的居家空間？

上週首次「加零」，全台進入解封觀察期！但在病毒完全消散之前，為了降低感染風險，民眾大部分時間仍宅在家中，居家辦公、停課不停學已逐步成為新生活常態。

不用出門帶來不少便利，卻也引發過去不曾察覺的適應問題。居家整聊室創辦人鄭博元觀察到，許多寧可去辦公室也不想待在家工作的人，普遍有的問題點就是「未分隔工作及休息空間」。他提到，不管是生活用品散落在辦公場域，或是在床邊工作，都會打亂工作效率。

這種「居家辦公反而干擾」的現象，在IKEA今年針對37個國家，3萬8210位民眾進行的調查也印證，宅家時間拉長下，每五人當中就有兩人決定進行居家大改造。

想把原本的住所，改成宜居家也宜工作的場域，關鍵在於重新思考生活因為疫情出現哪些新情境？以此重整空間密度與動線。

關於重新打造「疫後宅居生活」，專家給出三大建議：

一、「168法則」適當配比功能性與展示性物件

鄭博元建議居家改造前，先觀察「空間密度」，房子不是塞滿各種功能性家具就最好用，而是針對活動動線，調整空間物品錯落，讓自己東西需要時就拿到手，不需要時也不會擋路。

若是密度高物品量過多，整聊師會先協助客戶進行物品「斷捨離」的步驟，再將物品調整成「立式」收納，以「不更動活動動線」為基準騰出空間。另一方面，若是改造低密度空間，可針對在家生活習慣，考慮將有限空間轉變成多功場域，打造符合生活需求且彈性共享的「複合式空間」。

鄭博元提供民眾一個「收納168法則」：家中除了功能性產品，可以擺放一成的「展示型收納物」，像是花瓶及畫作等療癒物品，不但能充分塑造氛圍又不會浪費空間。此外，大環境要預留可流動空間，只擺放六成使用率高的物品。而八成看不見的收納，是將使用率較低、有季節性之分的物品置於收納櫃中。

對應這股風潮，各大居家用品廠商也紛紛對出對應方案商品。

例如國際知名居家通路IKEA，本季推出許多高機動性收納商品，像是方便移動的「附輪腳收納盒」，可依空間需求調整收納盒擺放位置，方便妥善運用層架下方或桌下等零碎空間。

二、軟裝布置創造「上下班」儀式感

許多人對居家工作的最大詬病，就是造成「公私不分」，不像以前出門就轉換成上班心情，回家就回到放鬆模式，居家上班反而變成上班不專心、下班無法安心。

鄭博元提到，這時可以透過「營造儀式感」來幫自己轉換心境。例如療癒、舒壓小物，一旦決定今天工作結束，就點起香氛蠟燭，告訴自己「我已經下班」，舒緩居家辦公的工作壓力；另外，擺放植栽增添綠色風景也能帶來好心情。

鄭博元強調：「這些軟裝布置除了療癒，也有助於分隔公私領域，提醒民眾工作也要適度休息。」

這種「強迫自己心情下班」的需求，也反映在廠商調查中。國內居家商品大廠HOLA，今年7月針對上班族進行《疫情居家生活調查》，發現購買「休閒視聽品項」的比例僅輸給必需品「民生物資」，排行「疫後添購商品」第二名。

這表示，民眾打造療癒生活，也更加重視宅家「休閒娛樂」的需求，例如「健身環」就在疫情期間大賣。

IKEA調查也發現，近半數人於疫情間開始開發像是烹飪、居家運動、園藝等宅家生活，就是希望創造個人「me time」，讓自己雖然整天在家，也能順利切換上下班心情。

三、玄關成為防疫清潔第一關

家中有小孩或長輩的人，害怕自己不小心把病毒帶回家。

這也讓這兩個月來已經備受重視的居家生活防疫，從個人衛生習慣，進一步成為「空間防疫設計」。HOLA調查中就顯示，高達56%的民眾選擇在「玄關」消毒物品、淨身或更衣，帶動「玄關」成為疫後居家改造的最關注場域之一。

玄關過去通常只被當成擺放衣掛架、作為工作服及公事包的暫放區。但鄭博元認為，疫後民眾可以更進一步思考，玄關作為外界跟居家的「過度空間」，能如何有效配置，達到最佳防疫效果。

例如，增加滅除病毒的家用電器，例如HOLA和IKEA根據銷售統計，發現民眾除了增加購買「家用清潔類商品」和「空氣清淨機」作為回家後的清潔第一關，甚至還大手筆選購兼具消毒及熨燙功能的「蒸汽消毒掛燙機」。

病毒難以預測，許多人慢慢從「自我強制隔離不出門」進入到「整合居家、工作與防疫」的新階段，重新設計自己的宅居生活空間，活出自己的疫後新生活。

（作者／林子頊 本文出自2021.9.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）