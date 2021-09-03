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午後熱對流持續到周末 彭啟明：北部也有機會發展

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
午後熱對流依舊都有機會，不只有南部靠山區，北部也都有機會發展。圖／取自天氣風險公司臉書粉專
午後熱對流依舊都有機會，不只有南部靠山區，北部也都有機會發展。圖／取自天氣風險公司臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天高壓有稍微減弱趨勢，南部的午後雷陣雨相當顯著，從嘉義、台南到高雄屏東都有顯著雨勢，最多累積到八九十毫米，而北部也開始出現零星的雷陣雨，雖然不像北部那麼多，但的確也開始發展起來，顯示在高壓勢力的邊緣，無法抑制午後對流的發展。

彭啟明說，今天仍維持類似的型態，預期會持續到周末兩天，上午都是晴朗炎熱，中午高溫依舊有機會上看34-37度，每個地方的地表條件和通風環境不同，就會有些差異。

午後熱對流依舊都有機會，不只有南部靠山區，北部也都有機會發展，午後遇到很旺盛的雨勢，減少外出，尤其閃電雷擊旺盛時，聽到雷聲進入室內。

他說，下一個改變會在下周一，預期高壓會逐步增強，也會持續幾天時間，到下周四、周五，高壓可能略為減弱東退，又會回復到類似這兩天的天氣。

彭啟明表示，目前雖然有些模式預測下周有低壓會發展起來，但預測的差異表現很大，尚未有顯著參考的價值，等到熱帶性低氣壓將會生成時再關注。

彭啟明 屏東

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