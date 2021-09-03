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今起慎防劇烈雷雨 吳德榮：下周注意熱帶擾動

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
美國模式（GFS）模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近（左圖）。歐洲系集模式（ENS）模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已（右圖）。圖擷自tropical tidbits & ECMWF。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國模式（GFS）模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近（左圖）。歐洲系集模式（ENS）模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已（右圖）。圖擷自tropical tidbits & ECMWF。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

吳德榮說，未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今天北部23至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。

下周二至下周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。

他說，各國模式模擬，下周菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，相互抵銷、延緩其發展，也使得各國模式模擬的位置、動向都很分歧。

吳德榮表示，美國模式(GFS)模擬9日20時熱帶擾動在琉球附近，將向西北轉北大迴轉。歐洲系集模式(ENS)模擬風力能達到8級的機率整體是偏低的，以台灣東南方至巴士海峽機率最高，但也僅略高於10%而已，而在台灣的機率則遞減至5%至10%；顯示出7天後的模擬位置，從琉球至呂宋島機率雖皆存在，但不確定性很大；且模式還會持續調整，下定論還太早，應繼續觀察。

吳德榮 防曬 中暑

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