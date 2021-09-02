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心血管患者顧忌疫情不回診 醫提醒恐心肌梗塞

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智說，受新冠疫情影響，原本追蹤治療良好的心血管疾病患者，因擔心染疫風險而不敢至醫院回診，連帶也中斷服用藥物，造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智說，受新冠疫情影響，原本追蹤治療良好的心血管疾病患者，因擔心染疫風險而不敢至醫院回診，連帶也中斷服用藥物，造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓。圖／亞洲大學附屬醫院提供

疫情期間，許多有心血管疾病患者因擔心染疫而未回診，出現服藥空窗期，甚至因此引發心肌梗塞送醫急救，比以往夏天時多了許多。醫師強調，心血管疾病患者不可擅自停藥，尤其已經放置心臟冠狀動脈支架的患者更須小心，避免心肌梗塞突然報到。

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智說，受新冠疫情影響，原本追蹤治療良好的心血管疾病患者，因擔心染疫風險而不敢至醫院回診，連帶也中斷服用藥物，造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓，所幸經緊急進行心導管手術後，才撿回一命。

他指出，心臟疾病長期位居國人十大死因第二名，確診後除了必須配合調整不健康之生活型態，更應該接受長期藥物治療。若自行停藥，很有可能產生高死亡風險的心血管急症，就算救回一命也會留下後遺症，影響日常生活功能。擅自停抗血小板藥物，可能併發急性心肌梗塞，停心臟衰竭藥物，有肺積水呼吸衰竭的風險，停降血壓藥，嚴重的患者甚至有腦出血或主動脈剝離的可能。

此外，一般民眾如果有心臟疾病常見症狀，如胸悶、氣喘、心悸、下肢水腫等，很有可能因為疾病初期症狀不嚴重，不願意至醫院診治。拖了幾個月後，直到症狀無法再忍受才來就醫，但這種狀況往往一到醫院就十分嚴重危險，錯失治療黃金期。

潘泓智說，對於心血管疾病的患者而言，擅自停藥往往會造成不可忽視的生命風險，所以要減藥甚至停藥，都一定要先跟醫師討論。如果日常生活中出現心血管疾病常見症狀，也千萬不能輕忽，早期診斷才能早期治療控制，預防憾事發生。他提醒，在疫情嚴峻的狀況下，善用醫院的視訊門診或電話門診，也不失為一個兼顧防疫及心血管健康的好方法。

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