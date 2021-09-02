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疫情衝擊捐款驟減6成 周大觀抗癌圓夢面臨斷炊

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
周大觀文教基金會今天下午頒獎給台南市癌圓夢助學金得主，有7名學生獲獎，記者鄭惠仁／攝影
周大觀文教基金會今天下午頒獎給台南市癌圓夢助學金得主，有7名學生獲獎，記者鄭惠仁／攝影

周大觀文教基金會今午在台南市政府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，南市共有7位抗癌勇士獲獎，副市長戴謙表示，獲獎者都傳達出即使遇上重大挫折也不放棄的精神，彰顯出生命的韌性，讓人敬佩及動容。周大觀文教基金會創辦人周進華表示，受疫情影響，捐款銳減6成，抗癌圓夢面臨斷炊。

教育局副局長王崑源表示，獲獎學生有慈幼工商王嘉鳳、南光高中王斌、新化高中陳威樺、後甲國中嚴浩軒、南梓國小李允柔、學甲幼兒園陳妍亘、艾的佳幼兒園賴宥竣。每個人都面臨著人生的巨大挑戰，也都有可歌可泣的故事，奮鬥歷程足以成為台南市學子的人生榜樣，未來將透過校園巡迴分享的方式，讓更多學生了解抗癌鬥士同的經驗跟挫折，帶動校園對生命的尊重與關懷。

戴謙說，得獎學生都是生命鬥士，有人寄情於烘焙傳達生命的意志力，在烘焙競賽中屢創佳績，甚至義賣送愛至國外；有的人立志成為社工師，希望透過自身的抗癌經驗，能夠鼓勵更多癌症病患；有的人勇於挑戰生命，憑毅力騎越9公里單車之旅、完成高空拖曳傘體驗，享受挑戰人生，這些面對生命的態度，都傳達出他們就算遇上重大挫折也不放棄的精神，彰顯生命的韌性。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，血癌小歌手陳妍亘用歌聲抗血癌，活出生命力；血癌正向天使李允柔勇敢抗癌，立志當畫家。血癌嚴浩軒「同理癌病患、立志社工師」。神母奇蹟天使王嘉鳳17年抗癌如一日，立志跨國助弱勢；腦癌正向鬥士陳威樺化癌為愛傳遞溫暖，立志上國立理工學系。神母小勇士賴宥竣活出希望，傳愛社會。立志為台灣晶片爭光的抗癌鬥士王斌 (陽明交大材料科學與工程學系新生)再奏希望樂章。

周進華指出，因疫情衝擊．小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命面臨斷炊，誠邀各界捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票，給愛心專碼：525，誠邀大家和周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，也助今年最弱勢的312位罹癌學生一臂之力，確保沒有任何1位罹癌學生孤獨面對癌症。

抗癌 幼兒園

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