邀館藏24尊神明駐點 史博館推出「勇闖人生關」網站

人生在世，如一場闖關遊戲。國立歷史博物館推出「勇闖人生關」數位學習網站，運用館內藏品—24尊神明的形象，為玩家在六大人生關卡駐點解惑。

史博館今年初完成「城南何趣─假鬼假怪」數位學習資源，搭配「人生不卡關」AR實境走遊，結合館藏和城南特色景點，讓玩家透過實境遊戲解謎人生關卡。如今再延伸推出「勇闖人生關」線上學習資源子網站。

人生好比一場闖關遊戲，卡關在所難免。史博館表示，館藏藏品中便得以窺見前人卡關時的解套良方。以遭遇疫病為例，古代醫療不發達，當瘟疫來襲，人們會在牆上掛一幅降福收瘟之神版畫。而今醫療發達，今人將收瘟之神化作疫苗，一起抵抗疫病。

史博館表表示，「勇闖人生關」為玩家在「學業、工作、感情、錢財、健康、人生好難」等人生關卡安排神明駐點，無論遭遇加班加到視茫茫、、想求All pass、想找真命天子天女、想成為斜槓天王、甚至想知道地獄在哪？都能在此求得會心一笑的療癒解方。各關卡也連結史博館各式文創開運小物，讓玩家為成功累積經驗值的自己加油打氣。網站並設計「今日與你最有緣」試手氣，只要點選轉盤，就能知道哪尊神明是今天最給力的靠山。

●「勇闖人生關」：https://funchengnan.nmh.gov.tw/humanstage/