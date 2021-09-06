疫起培力不斷線！逆風劇團：安麗追夢計畫讓我們承接住更多非行少年

「疫情突然來襲，我們取消了9場演出，很多經費也下不來，劇團面臨空前的挑戰，一度連團員的薪水都差點發不出來……。」年僅24歲的「逆風劇團」團長成瑋盛沉重地說著疫情對劇團的影響。位於大稻埕的「逆風劇團」，也是這波疫情中受到嚴重衝擊的「重災戶」，無法演出讓他們失去收入來源，員工們頓時面臨「下個月的薪水哪裡來」的窘境，「還好有安麗希望工場慈善基金會『小夢想．大志氣』追夢計畫的幫助．讓劇團不但能持續運作，更鼓舞了我們即便在疫情中也能展開新的模式，以線上方式持續提供孩子們關懷及課程，承接住因疫情而生活大受影響的非行少年，」成瑋盛形容當時的狀況。

疫情讓支持許多中輟生和高關懷少年的「逆風劇團」遭遇前所未有的衝擊。 圖／逆風劇團 提供

其實，「逆風劇團」更像是許多中輟生和高關懷少年的「家」。創辦人成瑋盛走過一段混幫派、被放棄的晦澀歲月，卻因在高二時接觸到戲劇，人生有了全新的翻轉，而在18歲時成立「逆風劇團」，期盼幫助更多像自己一樣曾迷失自我的孩子逆風高飛。

用藝術陪伴高關懷少年，接住正在墜落的孩子

6年來，成瑋盛打造了一個全年無休的「關懷中心」，用表演藝術陪伴上百位少年成長，讓這些有的是經歷家暴、或逃學輟學、或剛離開感化院，抑或是人生迷茫困頓的少年，能有個找到人生目標和歸屬感的去處。對逆風劇團來說，舞台上的表演不是目的，而是凝聚這群「非行少年」、幫助他們找到自信的方式。

「逆風劇團」用表演藝術陪伴鼓勵上百位非行少年，打造一個全年無休的「關懷中心」。 圖／逆風劇團 提供

成瑋盛表示，劇團中的孩子最需要的就是陪伴，過去他們透過排戲、演出的方式來陪伴孩子，但由於並非每個孩子都對藝術表演有興趣，因此，逆風劇團也舉辦了「職涯教育學院」和「體驗教育學院」，讓孩子們能藉由不同的課程找到自己的興趣並培養就業能力。「逆風接觸到孩子時，多半是都是在他們最脆弱艱難的時候，但藉由幫助他們，我們也看到他們最良善純真的一面。我們有一位孩子曾經混幫派而且殺人未遂，來到劇團後，他藉由課程重新認識、建構並肯定自己，並經由技能學習，現在已經成為一位模板噴漆師傅，他跟我們說，能用自己的能力正當賺錢，這個感覺真的很棒！而且他也因此更懂珍惜，不再隨便消費揮霍，」成瑋盛說。

早在2019年，「逆風劇團」就注意到安麗希望工場慈善基金會「小夢想．大志氣」追夢計畫，卻因為錯失報名時機而沒能參加提案，因此隔年便密切注意追夢計畫的相關訊息，在經過三個階段徵選過程後，終於在眾多參選者中脫穎而出，成功獲得追夢基金的補助。

「逆風劇團」是2020年安麗希望工場慈善基金會「追夢計畫」得主之一。 圖／逆風劇團 提供

「當我提議要參加徵選時，我們的團員都一致認同：我們並不是為了要拿到這筆經費，才開始構思我們要做些什麼，這些事都是我們本來就要做的，而安麗的這筆經費讓我們有機會落實願景，」成瑋盛說。

這筆追夢基金不僅幫助劇團加速實踐夢想藍圖，為他們帶來許多實質上的助益，更意外地在這波疫情風暴中成為穩定劇團的力量，為受助的孩子們撐起一把堅實的大傘。

安麗的信任和支持，讓我們能專注於幫助非行少年

在許多來自各界的資助計畫中，成瑋盛認為相較其他單位，安麗希望工場慈善基金會的「追夢計畫」多了一份信任感；「感覺安麗把我們當成夥伴，全心相信入選的朋友，經費運用上經由基金會嚴格把關，但同時卻也把核銷程序化繁為簡，讓我們省去處理繁瑣行政庶務的大把時間，有更多的時間及心力放在計畫執行上，幫助非行少年。」

他鼓勵每一個有心追夢的朋友：「當你有一件事非做不可，而且這件事不只完成你的夢想，還可以完成好多人的夢想，不是實驗性質，而是真的可以執行，那就準備好，勇敢來追夢！」

安麗希望工場慈善基金會表示，「追夢計畫已經邁入第九年，我們希望透過這個計畫幫助缺乏資源的孩子勇敢追夢，開發孩子在特別領域的能力或專長，讓弱勢孩子也有機會改變自己的未來；這兩年追夢計畫也延伸到鼓勵青少年培養進入社會的能力，幫助青少年翻轉自己與家庭的未來，進而回饋社稷。」

安麗希望工場慈善基金會「小夢想．大志氣」2021追夢計畫，甄選提案至9月23日中午12點止，總獎金更加碼至850萬元。 圖／安麗希望工場慈善基金會 提供

今年「小夢想．大志氣」追夢計畫徵選活動已經開跑，甄選提案至9月23日中午12點止，將支持更多和「逆風劇團」一樣懷抱夢想的人，不畏挑戰，勇往直前！安麗希望工場慈善基金會不因疫情縮減預算，持續加碼100萬元，將追夢總獎金增加至850萬元，並擴大補助對象，除了前5名追夢得主將獲得最高150萬元的追夢基金外，進入決選的第6名到第10名，也可各獲得20萬元的追夢鼓勵金，歡迎大專院校(含)以下的師生、非營利組織、社會企業等民間團體來勇敢追夢。

了解「小夢想．大志氣」2021追夢計畫http://www.amwayhopemaker.org.tw/dreamproject.aspx

報名網頁https://amway.bhuntr.com/tw/home/