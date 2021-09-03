好市多獨賣「德國人最愛用的洗碗精」驚見2成分，網友激推：好用啊～搬！

宅在家自煮時代，洗碗的頻率和數量也倍增，如何才能輕鬆把碗洗乾淨，又能不傷手、無化學殘留？近日，有網友在美式賣場採買時，發現一款Pril洗碗精，主要成分是「小蘇打+酵素」，疑惑這款洗碗精好用嗎？意外釣出鐵粉指出：這個牌子是德國人最愛用的洗碗精，洗得很乾淨耶！

時常引進歐美熱銷品牌生活用品的好市多，是許多家庭的購物指標。 圖／shutterstock 提供

時常引進歐美熱銷品牌生活用品的好市多，每每有新品進駐都會掀起一波討論風潮，成為許多家庭的購物指標。原PO在美式賣場討論社團發文詢問：「今天去逛好市多發現這款洗碗精成分是小蘇打跟酵素，請問有人用過嗎？好不好用呢？」引發網友們討論熱度瞬間飆升。

有網友逛賣場時發現這款主要成分是「小蘇打+酵素」Pril洗碗精，在社團發文引起討論。 圖／翻攝自臉書社團

PO文一出，立刻有曾在歐洲留學、居住過的網友跳出來大讚：「我以前在捷克唸書，寄宿家庭他們也都習慣用這款，好像是德國的品牌」、「我在國外也都買這個牌子，用起來比較安心。」

原PO的發文引發許多品牌忠實粉絲回應。 圖／翻攝自臉書社團

同時引來不少忠實粉絲好評共鳴：「我們家開咖啡廳需要大量洗碗精，買這個真的划算又洗的乾淨！」、「好用，洗得乾乾淨淨，而且泡沫也好沖洗掉」、「我家也用這個，洗得蠻乾淨的，去油力也夠」、「我覺得好用耶～擠一點點就可以洗好乾淨」。

不過，也有網友提醒消費者在使用洗碗精時，還是要注意正確用法，將濃縮洗碗精加水稀釋，不僅沒有辦法把手和碗盤清洗乾淨，還有可能造成細菌滋生，一段時間後會造成產品變質，影響洗碗精的味道和清洗效果。

Pril洗碗精是德國銷售第一、歐洲家庭必備的高品質洗碗精，價格親民，高貴不貴。 圖／林芳霈 攝影

據了解，Pril洗碗精是德國銷售第一、歐洲家庭必備的高品質洗碗精，也是通過歐盟認證的環保產品，主要包含兩大成份：小蘇打+酵素。獨家配方小蘇打，洗淨力UP UP，輕鬆去除油膩髒污，並添加活性酵素， 能快速滲透汙垢並分解成水溶性小分子，頑固焦垢都怕它，溫和護手不殘留，還能聞到清新檸檬香氣。更令人心動的是，Pril洗碗精雖然稱霸德國，價格卻十分親民，高貴不貴，CP值爆表！難怪會被超人氣Youtuber「77老大」列為「好市多必買隱藏好物」。

好市多獨賣的Pril洗碗精祭出兩大罐$249超值價，還貼心加贈壓頭。 圖／資料照片

而這次好市多獨賣的Pril洗碗精不僅祭出兩大罐$249超值價，還貼心加贈壓頭，使用時只需直接按壓，避免洗碗精太大瓶很難倒，超級口好碑勢必將成為新一波補貨人氣王，還沒買過的人下次去逛時一定要記得囤一波！