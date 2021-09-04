口罩新生活來臨，這些聯名款式你收了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「口罩」話題的網路聲量表現，整理網友熱議的口罩話題焦點，及口罩色系與圖案的網路聲量排行。

自疫情爆發期間，為了防止新冠肺炎傳染，保護自身健康，口罩成為全民外出的必需品，也因此延伸出許多口罩相關議題，引起網友熱烈關注，而究竟哪些口罩話題及外型是許多民眾在意的？

防疫執行規定受熱議、「口罩外交」產生善的循環

配合中央防疫政策，民眾除飲食外，大多時候需全程配戴口罩，因此與口罩相關的「防疫政策」話題便最經常受到網友討論，如在疫情警戒標準降為二級前，有「夫妻在車上脫口罩挨罰6千」的事件，許多民眾認為警察執法過當並表示「喝水很正常、補充水份不是必需的嗎？更何況是在自己的車上」、「這個直接開罰真的是有點過頭了」，但也有部分民眾認為「重點是超過1人，脫口罩吃喝，本來就該被罰啊」等，時至今日，「該如何配戴口罩」、「口罩佩戴的時機」等與防疫政策相關的話題，依然受到網友大幅度的關注。

口罩5大話題網路熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，口罩越趨百變的「造型花色」也相當引發網友關注。同時，夏季連日高溫加上天氣悶熱，不少民眾因長時間配戴口罩，許多網友也關注起配戴口罩的「肌膚問題」，特別是該如何解決「口罩肌」問題，不少網友表示「上班戴口罩臉上出現大危機，粉刺痘痘油脂分泌失調都出現！」，有鑑於此，不少美妝品牌也推出主打「控油、定妝」的產品，造福許多容易流汗出油，或底妝常出現「土石流災難」的網友群。

而前陣子因政府做了許多「口罩外交」，不少受過幫助的國家也陸續向台灣回贈疫苗，以表感謝，讓此事件至今仍受到網友熱議，不少民眾感激表示「善的循環，由自己開始！」、「我認為斯洛伐克做出了正確的決定，真的很感謝！」等。

除了顏色要百搭，口罩也跟上人物聯名熱潮！

疫情以來因口罩需求量大增，廠商除了在中規中矩的「單色系」加入色彩的變化，也設計不少跟人物、卡通相關的「圖案」，來滿足民眾的穿搭需求。在人氣熱議的「單色系」中，許多網友表示最喜歡「黑色系」及「白色系」，其中，黑色系的口罩除了讓網友感覺充滿神秘感之外，在個人的造型穿搭上，有網友也表示「不用擔心顏色突兀」，而破壞整體穿搭的美感。此外，基本款的「藍色系」及「綠色系」口罩更被部分網友視為是「大自然的色系」，而因此感到安心。

口罩色系圖案網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在口罩的「圖案」設計上，許多廠商也紛紛與知名卡通人物聯名，以吸引民眾目光，如近期中衛與「哈利波特」合作的「入學通知款口罩」及「霍格華茲魔法學院款口罩」，甫推出就造成哈利波特迷的收藏搶購熱潮，更有許多網友表示會購買「自己支持的學院」等。同時，中衛也搭上夏日話題，推出與「蠟筆小新」聯名的醫療口罩，夏天奔放可愛的圖案設計，讓不少民眾表示「口罩好可愛！」、「我有買！超可愛」等。

口罩新生活使許多民眾的生活習慣改變，也讓市面上出現各種樣式的口罩，以及各類話題，雖然出門在外戴上口罩可能會不舒服，但保護自己也保護他人，還可順便利用口罩的花色圖案，裝扮自己的每一天！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》