辦公室小確幸，網推10款甜點零食涮嘴滋味！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤疫情警戒降級後「辦公室下午茶」話題的網路聲量表現，帶您了解辦公室下午茶3大熱門發文內容焦點，以及辦公室零食甜點品項的網路聲量排名。

隨著疫情警戒降回二級，員工逐步回歸辦公室生活，在居家辦公結束的日子裡，邊工作邊吃零食成為每日辦公室生活的小確幸！而究竟大家對於辦公室下午茶都在討論哪些話題？大家又都在團購哪些甜點零食？

辦公室零食該誰出錢？「LINE揪團」成團購好幫手

從熱門話題排行榜中，可將話題分為「請益討論」、「甜點分享」、「揪團訂購」等三大類，在「請益討論」面向上，發現公司的「零食櫃」是大家討論的共通話題之一。像是，有網友覺得理想的公司要有「點心和下午茶」，而底下就有民眾表示外商公司比較有可能會有這種福利。另外，網友也會請益有關「公司零食發放」等問題，有些網友表示「有拜拜的話都會免費直接給各單位餅乾」、「這個由每年升職的人出第一筆加薪當公基金買零食」，表示每間公司發放零食的方式不同。

辦公室下午茶三大熱門發文內容。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，在「揪團訂購」的話題討論中，有民眾分享LINE推出的一個新功能「LINE揪團」，主揪可以自己定義要揪團的品項，系統會整理出哪些人訂購什麼及訂購的數量，而此功能解決了一個一個找人討錢的痛苦，不少網友表示「昨天同事就在用這個超方便！」，增加了辦公室團購點心的效率。

「檸檬塔」成熱門團購美食，「堅果」高營養成上班族新歡

辦公室下午茶種類眾多，最常受到討論的又可分為「甜點類」及「零食類」。而「甜點類」為辦公室最常揪團團購的品項，其中，又以網友認為「好拿不會吃得到處都是」的「塔」類及「吐司三明治」的討論度最高。「檸檬塔」因酸甜的檸檬內餡解膩又清爽，而成為近期辦公室的熱門團購甜點，有網友就表示「現在訂單都排到11月了！」；「吐司三明治」則是因連鎖超商「7-ELEVEN」出的熱壓吐司外送服務，加上推出許多優惠促銷活動，而成為上班族的新選擇。

辦公室下午茶甜點零食品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「零食類」則是搭上近期中元普渡的話題，就有民眾煩惱普渡要幫公司購買什麼樣的零食，不少人建議採買時要選擇比較好吃的「餅乾」、「糖果」類，因此就有網友表示「餅乾、糖果那些一定要便宜大包」、「盡量買小包裝方便吃的，像是蘇打餅乾那種」。而兼具小包裝又方便吃的「堅果」也登上零食類聲量第三名，因其有養生的功能，使部分網友表示「我吃堅果是當營養品在吃」，但也有民眾提醒堅果熱量高，要適量的吃。

面對上班時的疲憊感及工作壓力，讓人心情不美麗，因此平日下午必須來點甜點、零食來安慰、犒賞自己，消除工作時的無力感！看完網友的討論後，快來選擇喜歡的零食來解解饞吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》