永續時尚是門好生意！網球球后大坂直美也來參一咖

講究製程不浪費水，產生多餘廢料，或是直接採用回收素材的「永續」概念，早就是各時尚品牌的方針。而日本網球一姐大坂直美發展多元，今年還與丹寧大廠LEVI'S®跨界合作，推出女性專屬系列，就主打了環保意識。而台灣品牌Story Wear也同樣關注環境議題，攜手「看見．齊柏林基金會」推出聯名款服飾，正是運用了100%回收再製丹寧原料。

關心女性、平權和環境的日本網球一姐大坂直美，特別與LEVI'S®合作，推出極致永續丹寧系列。結合運動感和女性特質，不僅反映大坂直美的出身，更充分運用復古及二手丹寧，減少對環境的衝擊。像是其中的拼接丹寧和服搭配寬版腰帶，展現她來自日本的文化根源；綁帶式及膝丹寧短褲，重新詮釋LEVI'S®的經典元素，採用褲管不收邊和後腰綁帶設計。綁帶式平口丹寧馬甲改造Type III丹寧夾克外套，保留上蓋口袋、立腳鈕釦，以馬甲為版型進行剪裁，再加上後背綁帶，連大坂直美都一見傾心。

Story Wear「為海洋發聲的故事衣」破壞拼接剪裁和服。圖／Story Wear提供

Story Wear攜手「看見．齊柏林基金會」推出「為海洋發聲的故事衣」集資計畫，利用100%回收牛仔褲及紡織庫存布料為原料，交由在地弱勢家庭製作出七款限定服裝。利用拼接不同顏色丹寧布料，採手工補丁縫製與破壞抽鬚設計，意象從消波塊與海洋、受侵襲而殘破的土地。或是將齊柏林導演作品圖像化，在托特包上呈現簡單的手繪蚵架，留下這得來不易的文化產業。每一件單品都傳達一個在地故事，希望穿著者能更關注身邊發生的事物。

Story Wear「為海洋發聲的故事衣」台南蚵架托特包。圖／Story Wear提供

日本網球一姐大坂直美詮釋與LEVI'S®跨界合作的極致永續丹寧系列。圖／LEVI'S®提供

大坂直美與LEVI'S®聯名極致永續丹寧系列綁帶式平口丹寧馬甲5,290元。圖／LEVI'S®提供