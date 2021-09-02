快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永續時尚是門好生意！網球球后大坂直美也來參一咖

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本網球一姐大坂直美詮釋與LEVI'S®跨界合作的極致永續丹寧系列。圖／LEVI'S®提供
日本網球一姐大坂直美詮釋與LEVI'S®跨界合作的極致永續丹寧系列。圖／LEVI'S®提供

講究製程不浪費水，產生多餘廢料，或是直接採用回收素材的「永續」概念，早就是各時尚品牌的方針。而日本網球一姐大坂直美發展多元，今年還與丹寧大廠LEVI'S®跨界合作，推出女性專屬系列，就主打了環保意識。而台灣品牌Story Wear也同樣關注環境議題，攜手「看見．齊柏林基金會」推出聯名款服飾，正是運用了100%回收再製丹寧原料。

關心女性、平權和環境的日本網球一姐大坂直美，特別與LEVI'S®合作，推出極致永續丹寧系列。結合運動感和女性特質，不僅反映大坂直美的出身，更充分運用復古及二手丹寧，減少對環境的衝擊。像是其中的拼接丹寧和服搭配寬版腰帶，展現她來自日本的文化根源；綁帶式及膝丹寧短褲，重新詮釋LEVI'S®的經典元素，採用褲管不收邊和後腰綁帶設計。綁帶式平口丹寧馬甲改造Type III丹寧夾克外套，保留上蓋口袋、立腳鈕釦，以馬甲為版型進行剪裁，再加上後背綁帶，連大坂直美都一見傾心。

Story Wear「為海洋發聲的故事衣」破壞拼接剪裁和服。圖／Story Wear提供
Story Wear「為海洋發聲的故事衣」破壞拼接剪裁和服。圖／Story Wear提供

Story Wear攜手「看見．齊柏林基金會」推出「為海洋發聲的故事衣」集資計畫，利用100%回收牛仔褲及紡織庫存布料為原料，交由在地弱勢家庭製作出七款限定服裝。利用拼接不同顏色丹寧布料，採手工補丁縫製與破壞抽鬚設計，意象從消波塊與海洋、受侵襲而殘破的土地。或是將齊柏林導演作品圖像化，在托特包上呈現簡單的手繪蚵架，留下這得來不易的文化產業。每一件單品都傳達一個在地故事，希望穿著者能更關注身邊發生的事物。

Story Wear「為海洋發聲的故事衣」台南蚵架托特包。圖／Story Wear提供
Story Wear「為海洋發聲的故事衣」台南蚵架托特包。圖／Story Wear提供

日本網球一姐大坂直美詮釋與LEVI'S®跨界合作的極致永續丹寧系列。圖／LEVI'S®提供
日本網球一姐大坂直美詮釋與LEVI'S®跨界合作的極致永續丹寧系列。圖／LEVI'S®提供

大坂直美與LEVI'S®聯名極致永續丹寧系列綁帶式平口丹寧馬甲5,290元。圖／LEVI'S®提供
大坂直美與LEVI'S®聯名極致永續丹寧系列綁帶式平口丹寧馬甲5,290元。圖／LEVI'S®提供

大坂直美與LEVI'S®聯名極致永續丹寧系列拼接丹寧和服10,900元。圖／LEVI'S®提供
大坂直美與LEVI'S®聯名極致永續丹寧系列拼接丹寧和服10,900元。圖／LEVI'S®提供

日本 大坂直美

延伸閱讀

美網／大坂直美不戰而勝 史蒂芬絲地主內戰退高芙

美網／好驚喜！大坂直美送場邊小球迷奧運徽章

美網／拚連霸前自白 大坂直美：對自己太挑剔

美網／大坂直美試圖擺脫心魔 爭取第3座女單金盃

相關新聞

南高屏大雨特報 6日前各地山區防午後雷陣雨

氣象局今天表示，午後對流旺盛，針對南高屏發布大雨特報；今天起至6日太平洋高壓減弱，水氣漸增，天氣大致仍以午後雷陣雨型態為...

這項新冠後遺症可持續逾半年 台大醫院擬設長期追蹤門診

「不過是洗個澡，感覺比跑百米還累。」「參加慶生會，竟然中途就在沙發上睡死。」「工作時容易分心，忘東忘西。」台灣累計有一萬六千人確診過新冠肺...

清大研究血栓溶解歐美肯定 發想來自參觀海科館水龍捲

近期由國立清華大學生醫工程與環境科學系教授葉秩光研究團隊，針對國內血栓治療技術，以運用龍捲風般聲波震動原理進行血栓溶解，...

服血壓藥不能吃柚子 這些飲品也不能混某種藥吃

中秋節即將到來，難免要吃柚子應景，但彰化縣衛生局指出，柚子、柑橘類等水果， 可能會抑制高血壓藥的代謝，正在服用降血壓藥品...

永續時尚是門好生意！網球球后大坂直美也來參一咖

講究製程不浪費水，產生多餘廢料，或是直接採用回收素材的「永續」概念，早就是各時尚品牌的方針。而日本網球一姐大坂直美發展多...

御蓮齋無預警歇業 北市消保官：餐券盡速申請退款

位於松山區南京東路5段知名素食餐廳「御蓮齋」日前無預警歇業，餐廳現場放置招租告示，北市衛生局已立案調查，將要求負責人說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。