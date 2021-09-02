75％確診者半年仍苦於後遺症 台大擬設長期追蹤門診

「不過是洗個澡，感覺比跑百米還累。」「參加慶生會，竟然中途就在沙發上睡死。」「工作時容易分心，忘東忘西。」台灣累計有一萬六千人確診過新冠肺炎，當中近一萬五千人已解除隔離，正努力重拾正常生活，這些不為人知、令人沮喪的辛苦，都是常見的「新冠長期症狀」，75%患者在半年後仍苦於勞動後的症狀惡化，需要親友的理解和醫療專業協助。

台大醫院副院長賴逸儒與五位物理治療師，今召開記者會介紹新冠肺炎的長期復原和治療。賴逸儒透露，台大醫院正在籌劃新冠肺炎長期追蹤門診，可整合跨科專業，全方位協助處理新冠後遺症。台大醫院物理治療中心（PTC）經理陳昭瑩表示，物理治療師是運動和動作的專家，台大醫院所有科別的醫師只要評估病人有需要，都能平行照會，讓物理治療師幫助病人解決問題。

台大醫院物理治療師林家德表示，臥床一周，肌力就下降一成，臥床三周，心輸出量和最大耗氧量則下降兩成，因此確診病患在前四周的急性住院階段，就要開始改善呼吸和運動功能。物理師療師會趁病人清醒時，在穿著充足防護裝備下，到病房提供拍痰、姿位引流等氣道清潔技術，另外也會帶病人練習呼吸運動以改善肺部容積，並且逐步恢復身體活動，爲出院做準備。

根據國內醫學中心研究，胸腔物理治療可有效清除痰液、預防呼吸道阻塞、降低肺部感染程度，可有效縮短病人平均天數，減少醫療花費。

渡過前四周，接下來的棘手挑戰是「新冠肺炎長期症狀」。林家德表示，高達一成個案會發生，這包括多重系統疾病，有超過兩百多種症狀，可能以不同組合出現；過程起起伏伏，有可預期或不可預期的緩解或復發，最常見的四大症狀是疲倦、注意力與記憶力問題、勞動後症狀惡化、呼吸短促。

其中「勞動後症狀惡化(Post-Exertional Symptom Exacerbation, PESE)」可持續很長時間，常會被人誤會，也格外令人沮喪。林家德表示，高達75%確診者在六個月後還在經歷PESE，特徵是與用力程度不成比例的失能和延遲性疲勞。

比如說，以前能輕鬆獨立洗澡或散步、參加社交活動，現在做這些事情，卻會引發症狀惡化的活動，只是打打電腦、與人交談、閱讀，這些都足引發狀況惡化，例如疲勞、不舒服。

林家德表示，有這方面困擾的病人可從門診回來，物理治療師可詳細評估並且客製化合適的運動計畫，教導病人妥善分配每日活動量，以提升生活品質並減少挫折感。

根據世界物理治療聯盟之衛教資料，PESE的疲倦不易透過休息或睡眠緩解，對於生活品質和日常活動造成許多限制和負面影響。PESE導致的症狀可能很嚴重，包括讓人失去能力的疲倦和精疲力竭 、認知障礙、疼痛、呼吸困難、心悸、發燒、睡眠障礙、運動耐受力差。患者不應嘗試突破極限，也不應等出現症狀才休息，物理治療師執行運動治療時應格外謹慎，同時應協助調整日常活動和認知活動的步調，並釐清哪些是症狀誘發因子、怎麼做比較安全。