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清大研究血栓溶解歐美肯定 發想來自參觀海科館水龍捲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供

近期由國立清華大學生醫工程與環境科學系教授葉秩光研究團隊，針對國內血栓治療技術，以運用龍捲風般聲波震動原理進行血栓溶解，所研發與獨創出超音波漩渦溶栓技術，技術成果獲得歐美專利，並登上美國國家科學院院刊（PNAS）封面。葉秩光透露，這項研究的發想，來自於曾帶家人參觀過國立海洋科技博物館展項中水龍捲的實驗。

海科館說，得知葉秩光教授說研究的發想，來自於曾帶家人參觀過國立海洋科技博物館展項中水龍捲的實驗，海科館相當開心，對於展項能夠提供給參觀民眾一些收獲，同感榮幸。

葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處，同時也是很吸引民眾入館體驗的展項之一， 為4公尺高的手動漩渦柱體，漩渦為流體的一項重要特性。

除了空氣會產生漩渦之外，在液態介質（如水）中漩渦也是非常重要的一種性質，舉凡船舶的前進、水生生物的移動、漁場開發、潮流、海浪、水域安全與防災等議題，漩渦與暗流都是一項非常重要的課題。這個展項的實驗也讓小朋友了解戲水時若碰到漩渦，基於安全為何要遠離。

除了漩渦之外，海科館科學廳內也介紹有水的各種重要性質，舉凡水中的氣泡、溶解與鹽度、水中的聲波傳遞、水的黏滯力、阻力、熱流與潮濕帶、氣壓等等，大家都可以在海科館內細細參觀時獲得解答。

海科館館長陳素芬館長表示，博物館有8大常設展廳，典藏中心蒐藏有許多難得的珍藏和標本，海科館的設施與展示，可以引發研究的發想，並且讓世界看到國內研究團隊的優秀與進而造福因血栓而受苦的人，也是全民之福。相關訊息可參海科館官網或粉絲頁(https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/index.aspx)。

葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供
葉秩光提到的水龍捲實驗為海科館科學廳的展項之一，這個展示陳設於展廳入口處。圖／海科館提供

海科館 血栓 博物館

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