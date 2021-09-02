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廢乾電池回收限時加碼送回饋 全台1萬多個據點適用

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
廢乾電池加碼回收活動將於9月8日至9月21日登場。圖／環保署提供
廢乾電池加碼回收活動將於9月8日至9月21日登場。圖／環保署提供

為鼓勵民眾回收廢乾電池，環保署今天表示，廢乾電池加碼回收活動將於9月8日至9月21日登場，限時兩周，全台有1萬多個據點提供「0.5公斤11元」加碼折抵回饋，包括統一超商、全家便利商店、台糖蜜鄰超市、愛買量販店都可使用。

廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，若妥善回收，可回到產業製程循環再利用；但若任意棄置，將造成資源浪費，甚至汙染環境。環保署表示，目前我國每年約使用乾電池1萬1千公噸，但獲得回收約4千公噸，回收率穩定維持在4成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中，還有進步空間，因此舉辦回收活動，鼓勵民眾將擱置在家的廢乾電池拿出來回收。

環保署提醒，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用，民眾還可以先「降階使用」，將電池換到鬧鐘、遙控器等低耗電產品繼續使用，殘餘電力也不浪費。最後待電池電力耗盡，再將廢乾電池進行回收，才算是真正的物盡其用，因為這些電池中所含有的珍貴金屬資源，可以回到產業製程循環再利用。

本次活動以每半公斤為單位，以3號電池為例，約為20至25顆。業者表示，除了車用大型電池，一般日常使用的廢乾電池都可以參與回收活動，店內販售的商品除菸酒與代收代售服務不能折抵，其餘民眾可自由選擇折抵，活動不需登記個人資料。

活動期間之外，便利商店、量販店及超市仍可回收電池，一般民眾熟知的清潔隊資源回收車、村里資源回收站，以及販售乾電池的連鎖藥妝店、無線通訊器材行、各電信門市及攝影器材行等販售點，也都有常態協助回收廢乾電池。

環保署表示，若想進一步瞭解活動訊息，可撥打資源回收服務專線0800-085-717或至環保署資源回收網（https://recycle.epa.gov.tw/）查詢。

環保署 資源回收 量販店

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