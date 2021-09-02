國道車流漸湧現 高公局提醒：服務區用餐仍要梅花座
隨著國內疫情趨緩，國道交通量也逐漸恢復正常，高公局預估今年中秋連假期間國5將湧現車潮，尤其部分時段車速將低於時速40公里，整體旅行時間恐為平常的5至7倍。
高公局今也表示，為落實保持安全社交距離，服務區賣場旅客實施容留人數控管，並由專人進行實聯制控管，請耐心等候依序入場。目前各服務區均開放餐飲內用，配合餐飲防疫指引原則，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、同桌採梅花式安排座位或使用隔板為原則。
高公局表示，雖自8月24日起，衛福部新增同住親友及照顧者聚餐不受限使用隔板、梅花座間隔規範，惟部分縣市政府仍有限制，且因應不同族群用路人使用，請用路人配合各服務區桌椅配置入內用餐，切勿擅自移動隔板，並於離開座位時戴上口罩。
高公局表示，目前各服務區仍暫停開放駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、淋浴室、兒童遊樂設施等公共設施，請用路人務必先充分休息養足精神後再上路。而服務大廳入口處均有提供乾洗液或75%酒精，供民眾洗手消毒。
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