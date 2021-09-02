近7成盼立法禁止電子煙 學者揭網路「利誘購買」手法

電子煙在國內並不合法，網路在近年成為非法推手，電子煙商利用社群平台、拍賣網站，以華麗的包裝行銷，並標榜「減害」、「幫助戒菸」，誤導民眾利誘購買。學者調查發現，接觸過電子煙的民眾，近5成是透過網路。值得注意的是，年輕人接觸電子煙比例較高，但有超過6成的年輕人認為，政府應該立法禁止電子煙，全體也有近7成民眾盼禁止。因此，國健署、學者呼籲，禁止電子煙刻不容緩。

國健署委託世新大學監測網路電子煙訊息，今天舉行記者會公布結果。「110年民眾對菸害防制宣導暨電子煙議題之認知態度調查」，在110年6月25日至7月1日進行，以電話訪問15歲以上民眾，有效樣本數1083人。

負責這次調查的教授鍾起惠以數據推估，台灣15歲以上民眾約有2000萬人，12%的人曾接觸過電子煙，占約240萬人，直逼有吸菸習慣的民眾逾300萬人的人數。

接觸電子煙的民眾，有近5成的人透過網路，占比最大宗，其次則是透過身邊的親友。鍾起惠表示，研究比較不同時期的網路關鍵字搜尋結果，截至6月電子煙有關的Facebook社團、粉絲專頁與地標共計342個，相較於3月的293個，3個月內增加16.7％

Instagram也不例外，單看「電子煙」關鍵字搜尋結果，從去年11月的19.8萬筆貼文，今年6月已增加至21.3萬筆，顯示網路行銷已逐漸成為電子煙行銷重要方式。

鍾起惠說，電子煙商行銷創意無奇不有，利用文字誤導影像，來混淆青少年的認知，甚至自創新名詞，企圖躲過政府稽查。

研究舉例，電商會利用「煙彈」，取代電子煙字眼。實際在購物網站上搜尋，可發現超過4萬3000筆的電子煙商品，甚至以「大煙」、「小煙」關鍵字搜尋，也可以發現電子煙的蹤影。

不少業者為了規避法律，甚至以「發光糖果」、「電動牙刷」代稱電子煙主機，「水果糖」代表煙彈，「霧化口服液」代表煙油。鍾起惠說，電子煙商現在企圖線上、線下買賣做大，目的就是向政府施壓，盼能合法化。

電子煙行銷求新求變，欲混淆民眾認知，所幸受測者有86.6%同意，電子煙會危害身體健康、77.5%不同意電子煙可幫助吸菸者戒菸，更有68.9%贊成政府禁止電子煙。