東洋備89萬劑流感疫苗 公費對象可於10月1開打　

今年公費流感疫苗預計10月1日開打，招標採購632萬劑，雖低於去年的644萬劑，但採購量還是高於往年。台灣東洋今日表示，已有89萬劑公費流感疫苗到貨，最快將在9月20完成檢驗封緘，就能在10月1日供民眾施打。台北市立萬芳醫院家醫科蔡逸萱醫師表示，今年遇到流感疫苗和新冠疫苗施打，仍需要接種流感疫苗，獲得足夠保護力。

衛福部疾管署副署長莊人祥指出，避免出現搶打潮而分配不均，今年將依對象分階段接種，優先提供醫事人員、65歲以上民眾、機構醫療人員及機構對象； 其次是學齡前幼兒、孕婦、潛在疾病者，第三是其它國中小學生，最後再開放50歲至64歲一般民眾。

今年招標採購公費流感疫苗632萬8250劑，共有三款四價流感疫苗，包含國光生技「安定伏」368萬8250劑、賽諾菲「巴斯德」175萬劑、台灣東洋「輔流威適」89萬劑。去年也因加購流感疫苗仍有20萬劑屆效未打，今年仍備齊632萬劑疫苗備戰。

對於新冠疫苗和流感疫苗「撞期」，莊人祥指出，預防接種諮詢委員會（ACIP）近期也將參考各國彈性作法，如研擬打了第一劑新冠疫苗之後，間隔七天就能打流感疫苗。

醫師提醒，台灣歷年來流感疫情多於11月下旬升溫，並於年底至隔年年初達到高峰，並在農曆春節後趨緩，由於接種疫苗仍要一段時間才能產生保護力，因此在10月施打流感疫苗較佳，特別是遇到新冠肺炎流行，能減緩流行疾病、住院及死亡率發生，避免醫療量能吃緊。