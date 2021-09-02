為《戰神風暴》代言組全新唱跳團體？鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia 吳卓源新歌MV全球首播

台北訊 —由鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源共同代言的魔幻RPG炫戰手遊鉅作《戰神風暴》，宣布於今(2)日正式於台港澳地區上市，三人共同聯手量身訂做的遊戲同名主題曲，於今日釋出並同步正式數位上架，更全球首播主題曲完整版MV，三位代言人以自身信念融合遊戲的戰魂精神，由鼓鼓及蕭秉治戰鬥系嗓音以及快節奏的說唱風格，穿插著Julia 慵懶空靈的嗓音並加入超炸態度的旋律，打造今夏超燃戰鬥系音樂狂潮，邀請玩家們一同掀起一場前所未見的戰神風暴！

鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源共同創作《戰神風暴》遊戲主題曲。 圖／《戰神風暴》提供

※ 完整版MV 9/2 12：00全球首播

遊戲主題曲完整版全球首播！歌詞融入三人自身信念鼓鼓、蕭秉治、Julia 吳卓源三人共同聯手打造的《戰神風暴》遊戲同名主題曲，於今日全球首播，同步正式數位上架。歌曲中三人化身不同的遊戲角色，創作靈感除了遊戲角色的設定以及遊戲氛圍外，也帶入自身經歷及個人信念，鼓鼓就透露他透過參與《全明星運動會》心靈更加成長，也了解到團隊合作是一件非常重要的事情，就像是在遊戲中一樣，會遇到很多不同個性的人，每個人必須更加了解自己角色的強項及短處，透過分工及團結奮鬥才能獲得勝利！他笑稱這在人生的戰場上也是如此，而這次與蕭秉治及Julia 的首次三人合作，他們也秉持著團結創造共贏的態度，把對方當作是一個團隊，創作出《戰神風暴》這首新歌，希望透過這首歌的信念帶給玩家正面的影響力及共鳴！

鼓鼓呂思緯於《戰神風暴》遊戲主題曲中飾演帥氣敏捷的幻刺。 圖／《戰神風暴》提供

鼓鼓曝：MV圓了全天下男人的夢《戰神風暴》此次更重金打造MV拍攝場景，重現遊戲中恢弘壯麗的遺跡場景，完整還原遊戲世界觀，讓三位代言人置身於古代遺跡。另外也用五光十射的霓虹炫光打造絕美場景，搭配Julia的神秘雙眸、慵懶的擺動以及帥氣的唸唱，帶領玩家感受戰神風暴的魔幻氛圍，結合超燃超炸的歌曲，帶來熱血沸騰的體驗！Julia 吳卓源自2017年出道後，受到廣大歌迷喜愛，上周宣布推出個人第四張全創作專輯「2622」，睽違近兩年再推出新專輯，Julia透露這張專輯象徵自己從未遺忘一路走來烙印下的痕跡，Julia也說《戰神風暴》主題曲與她原本慵懶的聲線和擅長的R&B曲風很不一樣，除了希望透過不同的風格，讓粉絲看到更多不同面貌的Julia 吳卓源之外，也希望透過新專輯推出以及《戰神風暴》主題曲訴說自己的經歷及信念，讓歌迷可以更加瞭解她！另外，距離發行第一張個人全創作專輯《凡人》已經三年的蕭秉治，正處於既開心又痛苦的專輯製作期，他透露將用狂人的概念貫穿全新專輯，就像此次在《戰神風暴》中擔任的龍戰角色一樣，充滿熱血、戰鬥的狂野氛圍，他也透露第二張專輯將於明年發行，跟歌迷喊話：敬請期待哦！

Julia吳卓源於《戰神風暴》遊戲主題曲 展現不同的面貌。 圖／《戰神風暴》提供

另外，除了MV拍攝現場打造的場景外，此次也有許多的場景在綠幕前拍攝，再後製上動畫特效，還原遊戲中的流光特效及絢麗感，這也讓三人直呼非常有挑戰性，像是Julia 飾演遊戲中的角色「秘法」，必須想像自己是一個有魔法的人，憑空在拍攝現場施展魔法，讓她數度大呼好崩潰，但最後看到後製過的MV覺得非常驚豔，三人更一口同聲的說：「真的好帥！」，彷彿自己真的化身了遊戲中的角色，在異世界中變身戰鬥，鼓鼓更說因為自己非常喜歡玩遊戲，這次化身遊戲角色讓他非常興奮，有夢想成真的感覺，相信只要是愛打遊戲的男生都會跟他一樣很興奮！同時遊戲廠商也邀請他搶先進入遊戲進行體驗，遊戲中多樣的系統讓他玩的熱血沸騰，直呼正式開放下載後，一定要邀請歌迷一起炫戰一波！

鼓鼓、蕭秉治、Julia吳卓源曝：將組成全新唱跳團體鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源也因拍攝《戰神風暴》主題曲MV，連續相處了48小時之後，三人感情也急速升溫，Julia表示自己像是多了兩個哥哥，感受到開心及溫暖，也是第一次感受到團體的氛圍，開玩笑的說他們沒有特別做什麼培養默契，但經過本次合作後默契爆表，笑稱好像可以立刻成團出道了！

蕭秉治於《戰神風暴》主題曲MV中與東瀛戰神GT-R一同亮相。 圖／《戰神風暴》提供

此外，《戰神風暴》也與裕隆日產汽車股份有限公司聯手打造強勢跨界合作，並將此次獨家合作的東瀛戰神GT-R搬到拍攝現場，在MV中三位代言人與GT-R一同亮相，三人充滿力量的舞姿以及戰鬥系的超燃音樂，再加上帥氣的東瀛戰神GT-R，可說是今夏超熱血的戰鬥系音樂旋風，帶給玩家超炸的視覺及聽覺雙重享受，喚醒玩家的戰魂精神，掀起一場戰神風暴！遊戲官方更宣布即日起只要遊玩《戰神風暴》就有機會獲得MV中與三位代言人一同登場的同款跑車GT- R Premium Edition，讓三位代言人都直呼好羨慕，希望最後是自己能獲得這台天菜跑車！

由鼓鼓、蕭秉治、吳卓源代言的《戰神風暴》 今日正式於台港澳地區上市！ 圖／《戰神風暴》提供

官方網站：https://www.warstorm.com.tw《戰神風暴》Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCB9OzXXoKlywDMnMX5N-Dmw