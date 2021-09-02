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行政院修正國賠法 放寬申請條件

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

行政院2日宣布通過《國賠法》修正，未來民眾如果受到法官或檢察官侵害基本權利時，就可申請國賠。另外，國發會也將《雙語國家發展中心》草案，透過國發會與教育部的能量，增加推動雙語教育的力道。針對基本工資是否調漲，行政院發言人羅秉成說，還在研議中，最後也會尊重委員會意見。

放寬國賠申請

行政院2日決定修法放寬檢察官、法官等司法人員侵害人民權利或自由時，民眾請求國家賠償的要件，增加請求國賠認定的類型。修法明定檢察官、法官等司法人員受免除職務或撤職之懲戒處分確定，雖未達犯罪程度，其行為卻已侵害到人民權利與自由時，民眾將可請求國賠。

現行「國家賠償法」第13條，限縮司法權造成人民損害時的國賠責任，導致對人民權利的保障有所不足，確有修法必要。法務部表示，《國賠法》原只有17條，經修訂後將會有4章、43條，讓國賠體系更加明確、適用清楚，如果賠償義務機關怠於行使求償權，經修正後得由上級要求處理之，若不行使得由上級機關代理之。

薪水調整研議中

國發會表示，配合蔡總統推動2030年雙語國家政策，國發會及教育部統合協調各部會相關資源，以加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、及成立行政法人來推動政策；成立雙語國家中心是加強作用，並非取代既有行政機關。

針對全國商業總會上午召開記者會，呼籲政府不要調漲基本工資。羅秉成回應表示，由於今年經濟成長，理論上要讓全民共享經濟成長的成果，但勞動部仍在評估中，還要將方案送交基本工資審議委員會進行決定，雖然是希望調漲，但也要兼顧受疫情影響的產業，這部分經濟部與勞動部還在討論中。

被問到軍公教調薪的方案，羅秉成也僅表示，此方案還在部會討論中。

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國賠 共享經濟 行政院

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