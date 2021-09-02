新冠憂長期後遺症 物理治療助緩解

新冠肺炎痊癒後的後遺症可能導致患者更容易疲憊，尋求物理治療協助將能改善症狀。台大醫院物理治療中心教學組長林家德說，出現長期症狀的患者中，有 75% 在痊癒後六個月仍出現「勞動後症狀惡化（PESE）」的狀況，可以透過物理治療中的呼吸、運動訓練緩解。

長期症狀惹疲勞

新冠肺炎四週後陸續出現的多種系統疾病都有可能是長期症狀，據統計有一成的患者會出現相關情形，較常見的包括疲倦、記憶力與注意力問題、勞動後症狀惡化、呼吸短促等。

林家德解釋，長期症狀中的「勞動後症狀惡化」是一種與用力程度不成比例的失能及延遲性疲勞症狀，患者在症狀惡化後，看電腦等以前能輕鬆做到的活動都有可能引發疲憊感，且近75%的新冠長期症狀患者在6個月後仍會持續出現症狀。

在長期臥床的患者治療方面，林家德說，患者住院期間可以透過呼吸與運動訓練減緩患者的不適情況，如腹式呼吸，圓唇式吐氣、擴胸運動、手腳自主運動與自主翻身等，都是可能進行的項目，待患者情況穩定後，會視情況加入站立、輔具、助行器、拐杖等，協助恢復能力，並為回家訓練做準備。

超前部署量能

不只是新冠肺炎，其他疾病都有可能出現長期性的症狀，台大醫院物理治療師謝秉倫解釋，長期症狀與疾病嚴重度沒有一定關係，輕、中、重症都有可能發生。

物理治療中心主任王淑芬則強調，台灣還沒有太多長期症狀的案例，但仍希望能夠超前部署，讓患者知道求助管道，且新冠肺炎患者出院前，醫師會評估物理治療需要，並照會物理治療師，提供病患持續性的協助。

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