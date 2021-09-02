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衣服總是洗不乾淨？兩訣竅掌握洗衣機原理 對付難處理衣物另有妙招

聯合新聞網 / 綜合報導
掌握好洗衣機原理，才能順利清潔髒污。圖片來源／ingimage
掌握好洗衣機原理，才能順利清潔髒污。圖片來源／ingimage

有時洗衣服時，會碰到明明洗衣精有放夠，洗衣機也還算新，但就是洗出來不太乾淨的狀況。其實把衣服丟進去洗時，需要考慮到洗衣機的原理，才能夠掌握到正確的洗衣訣竅，讓衣服乾乾淨淨。最近日本媒體「saita」，就分享了該怎麼做，才能有效率地清潔衣物。

訣竅一：先放大型衣物進洗衣槽

直立洗衣機依靠水流來帶走髒污，因此水流的大小，將會決定洗衣機的去污能力。為了讓洗衣槽內的水流保持通暢，所以要盡可能把重物放在洗衣槽的底層，例如浴巾或外套等大件衣物。相對上層的衣物則越小越好，例如襪子、內褲等等可以最後在放。

將較大件的衣物放在底層，就能減少水流的去污能力。圖擷取自saita
將較大件的衣物放在底層，就能減少水流的去污能力。圖擷取自saita

訣竅二：正確估算洗衣精（粉）的量

大部分的洗劑，廠商都會標住適合的用量，最好要照著該用量去洗衣。如果放得太多，就會阻礙水流帶走髒污的效率，而過量的洗劑也會殘留在衣物上，衣物上出現黑斑常常都是這個原因。而洗劑放得不夠，也會讓髒污沒有徹底清潔乾淨。

另外，在面對有些比較容易受損的衣物，一般常會將它們裝在洗衣袋裡頭，再放至洗衣機內清洗。不過洗衣袋能做到的防護功能有限，還需要注意兩點：

訣竅一：將衣服上的拉鍊、鈕釦拴緊。這能有助於衣服不至因為洗衣過程，使得衣物的形狀崩解。可以從衣物哪邊的髒污比較多，決定該讓哪一面朝外。

訣竅二：將洗衣袋平整放進洗衣槽。這動作能讓衣物減少不必要的摩擦。當然，在洗劑及洗衣機方面，最好也選擇適合這類衣物的相關產品及設定。

容易受損的衣物，可以裝在洗衣袋內，平放在洗衣機底層清洗。圖擷取自saita
容易受損的衣物，可以裝在洗衣袋內，平放在洗衣機底層清洗。圖擷取自saita

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